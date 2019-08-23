立秋后，洛神银耳汤可润燥

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

“立秋无雨秋干热，立秋有雨秋落落。”这是民间秋季气候预测的一句俗语，意思是立秋过后的几天，如果有雨的话，暑气退散快，气候会相对凉爽；无雨的话，秋老虎的燥热比较明显，需要多注意滋阴润燥。

在此，推荐一个养胃生津、收敛阳气、滋阴润燥的方子：取干银耳半朵、洛神花干5朵、干桂圆肉5~8粒，冰糖少许（2~3人份）；银耳用水泡发，去掉根部，撕成小片；将银耳、桂圆肉和冰糖放入瓦煲中，加入适量清水，大火煮开后，转小火焖煮约1小时，直至汤汁黏稠；再加入洛神花干，煮约10分钟即可。

方中，银耳性平，味甘淡，具有滋阴润肺、养胃生津、益气和血的功效。秋季的“燥邪”逐渐显现，皮肤、嘴唇渐觉干燥，而银耳、冰糖有清润的作用，有助于缓解“燥”的症状。洛神花又称为玫瑰茄，味酸性凉，酸味有助于阳气的收敛。从夏季到秋季转变，自然界的阳气从“长”转变为“收”，人体也应呼应自然，适量摄入酸味的食物，既能生津，也能收敛阳气，有助于保健养生。