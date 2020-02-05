暖冬进补 白木耳黑木耳更合适

都说“冬令进补，来年打虎”，不少老广都会在冬季通过食疗来调补身体。广州医科大学附属第二医院副主任中医师郑艳华提醒，眼下的广东暖如春，进补如果吃红参、高丽参、羊肉、当归，恐怕容易上火，来点白木耳或黑木耳滋养一下，更为合适。郑艳华介绍，白木耳与黑木耳都属于胶质真菌类植物，在我国都具有悠久的食用和药用历史。

白木耳又名银耳、雪耳，被当作是平常百姓家的“燕窝”、滋补的佳品。中医认为其性平味甘，具有滋阴润肺、益胃生津、和血养荣的功效，特别适合阴虚体质的人群用来调养。

食疗推荐

1.银耳煲芡实

材料：干银耳20克，干莲子20克，干芡实20克，干淮山20克，鸡蛋1只，白糖或食盐少量。

做法：将银耳、莲子泡发、洗净，与芡实、山药同入砂锅用大火煮沸，再用文火煎60分钟左右，以银耳、莲子熟烂为度；随后将鸡蛋搅匀倒入汤内，加少量白糖或食盐即可食用。

功效：补养肺肾，适合夜尿频多的人群。

2.银耳煲鸡

材料：干银耳20克，乌鸡半只，枸杞一小把，大枣二三枚，食盐少量。

做法：将银耳泡发后去蒂洗净，乌鸡洗净切块，与枸杞、红枣一起放入锅中，加入适量清水，大火煮开，再改用文火煮个把钟，加入适量食盐调味即可食用。

功效：滋补脾肺，适合伴有心悸、自汗、失眠、多梦等症状的人群食用。

3.银耳木瓜排骨汤

材料：干银耳20克，木瓜100克，猪排骨200克，葱、姜、调味品适量。

做法：银耳泡发洗净，木瓜去皮去籽切块，排骨切块焯水。汤锅加清水，放入排骨段、葱段、姜片同煮，大火烧沸后放入银耳，小火慢炖约1小时。木瓜块放入汤中再炖15分钟，加盐调味。

功效：滋养脏腑，有助缓解口干舌燥、声音沙哑等症状。

黑木耳性平味甘，具有益气、清热、利湿、止血等功效。现代研究表明黑木耳中铁、糖类、蛋白质等含量较高，其主要功能性成分为黑木耳多糖，有助降血糖、降血脂、降胆固醇和增强免疫力。

食疗推荐

1.凉拌黑木耳

材料：黑木耳10克，醋、盐、香油等调味品。

做法：先将黑木耳泡好洗净，用开水焯过放凉，再加适量盐、醋、蒜蓉、香菜、香油一起拌均。

功效：有助活血化瘀、补血益气。

2.黑木耳炖瘦肉

材料：黑木耳干10克，瘦猪肉100克，生姜3片，盐少许。

做法：瘦肉切丁，黑木耳去蒂洗净，加生姜3片，水适量，小火炖煮30~40分钟，然后加盐调味即可食用。

功效：滋补脾肾，适合肾虚耳鸣人群的日常食用。

3.黑木耳枸杞炖乌鸡

材料：乌鸡100克，枸杞10克，黑木耳干10克，生姜数片，盐少许。

做法：先将黑木耳浸泡在凉水中，待黑木耳泡开后，再把生姜切成片，与枸杞和鸡肉一起放进砂锅内，加适量水，大火煮开后小火炖1个小时，加少量盐调味即可食用。

功效：补益肝肾，适用于身体虚弱、病后体虚者食用。

小贴士

不少家庭都常备有银耳和黑木耳。因为是干货，食用前需要先泡发，郑艳华提醒泡发煮食也有讲究：

1.黑木耳应现食现泡。煮食前需用温水泡发，水温不要超过60℃，浸泡时间2～3小时为宜，泡发好的木耳吸水饱满、质地柔软。要注意泡发时间不宜太长，以避免滋生椰毒假单胞菌引发食物中毒。

2.银耳最佳泡发方法是用凉水泡6~8小时。另外，炖银耳时，最好一次性将水加足，如果中途再加水或冲淡银耳胶质影响口感。（全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）