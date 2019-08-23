期待那一天：医生愿让子女继承衣钵、优秀学子志愿学医

“我是医生不是神”、“医二代”是近期活跃在网络上的词汇，人们对于医生与“医二代”的关注，体现了我国医师执业环境逐步好转、优秀学子志愿学医的发展趋势。

在第二个“中国医师节”到来前夕，人民健康对中国医师协会会长张雁灵进行了专访。访谈中，张雁灵表示：“当今的医生执业环境好转，希望看到更多的优秀学生志愿学医，加入救死扶伤的医务工作者行列。”张雁灵还谈到，关注青年医生的保护与培养、加强医学人文教育等工作，将是中国医师协会接下来的工作重点。

中国医师协会会长张雁灵 李凌宇/摄

洞察进步中的医疗事业，找到新的发展问题

近年来，随着党和国家不断加深对卫生与健康工作的重视，我国当前医生的执业环境正在逐渐好转，全社会逐步形成一个关心医护人员、尊医重卫的良好氛围。张雁灵表示“近年来医生执业环境的变化有几个方面的表现。第一个是医疗暴力事件明显减少，医患关系的改善映证着社会的进步。第二个是医疗纠纷总数量在减少，2016至2017年我国每年的医疗纠纷案件约为26000件，而2018年降为约13000件，整体减少了一半。第三个是分级诊疗制度的效果初步显现，基层的医疗卫生力量在加强，常见病在基层解决，大医院收治患者的病种特别是疑难危重病人、专科病人增加。”

医生执业环境的改善体现着我国医疗卫生事业的发展与进步。但在发展进步的过程中，新的问题也随之出现。张雁灵表示，“现在医生队伍里最值得关注的是医生的健康问题，以及中青年医生的保护与培养问题。应该关注青年医生队伍的建设，从政策颁布到落地实施都要具体化，更有针对性。”

“医生自拍的”《我是医生不是神》MV剧照 图源/泸州市人民医院官微

关怀青年医生就是关心医疗事业的未来

青年医生当前是我国医疗力量中的主力军，据相关数据统计，我国400多万的医生中，其中有50%以上为青年医生。青年医生同时又是承受工作、生活压力最大的一群人，张雁灵会长说“青年医生工作负荷重，既有生存压力，如高物价，又有生活压力，如收入低。他们还要面对上有老、下有小的生活现状，因此压力可想而知。”医生的成长模式不同于其他职业，医生通常要经历“5+3+X”的成长路径，5年本科在校学习，3年规范化培训后才能成为执业医师，之后又要继续经历“X”年的专业化培训的考核与锻炼才能真正成为一名专科医生。医疗是与人民生命息息相关的行业，严谨的考核，严谨的培训必不可少。但青年医生的成长过程耗时长、成本高，势必会带来生活、身体、心理等多方面的压力，因此在关心青年医生方面，中国医师协会也提出了几点希望：

首先要创造一个良好的政治环境。让青年医生“快乐工作”是一种精神向心力，感觉到在这个单位工作有回家感、荣誉感。给青年医生创造一个平等竞争，靠业绩发展个人事业的氛围。让他们体会到凭借自身的努力和拼搏就能取得职业进步的机会。其二要创造一个优良的工作环境。工作环境好坏是拴心留人的重要条件。对待青年医生来说，归属感、成就感是他们在工作环境中最关心的问题。要放手并且敢于让青年医生去承担其能完成的工作任务，在工作中锻炼他们，培养他们，体现他们自身价值。此外改善青年医生的生活环境也要尽快落实。要加快落实提高青年医生的生活福利待遇。张雁灵会长表示“俗话说，安居才能乐业。任何人都是一样，生活窘迫就显得缺少尊严，也会缺少动力。要在以上三点上发力，为保护和培养青年医生做一点实在事，保护好医生才能为健康中国助力。”

“医生自拍的”《我是医生不是神》MV剧照 图源/泸州市人民医院官微

加强医生人文教育，做好行业自律监督

四川省泸州市人民医院青年医生自创的MV“我是医生不是神”在网络上火了。几位医生风趣地唱到：“我是医生不是神，我只是个普通人”“我的白大褂里装着有趣的灵魂”“我喜欢和患者直接沟通”。在第二届中国医师节前夕创作这首歌，几位医生就是想让患者了解真实的医生群体，从而拉近与患者的距离。而医患之间的互相理解，正是“医学人文”的核心。

“人文是医学的灵魂，如果医学离开了人文，其实就变成了一个空壳。”张雁灵说到。庆祝中国医师节时中国医师协会大力倡导注重医学人文的培训和传播，利用中国医师节的契机，让医生在过节的同时去思考如何追求一名医生的真正价值，核心的问题是要形成医生爱护患者，患者尊重医生的全社会理念。

中国医师协会倡导在进行医学人文教育的过程中要注重几个阶段。第一阶段，从学生入学开始，就要加强医学人文教育，让学生知道当医生的意义是什么？医学的本质是什么？将医学人文课作为必修课来推进。第二阶段，是在医学生毕业后的教育培训中，把医学人文教育纳入其中，在全国推广医学人文通用教材并作为三年住陪的必修课之一。第三阶段，将医学人文教育贯穿到医生一辈子工作当中。在长期大量实际工作中去践行医学人文精神。医学人文的核心内容并不复杂，实质就是尊重和关心病人，以病人为中心。加强和病人的诚心诚意沟通是最重要的方法和手段。“希波克拉底说，医生有三件宝：语言、药物、手术刀。语言就是指和病人进行有效的交流与沟通。这种交流和沟通就是医学人文。我曾对医学毕业生说过：你们毕业后第一件事就是学会和病人说话。和病人说话不是简单的对话，要讲方法，讲艺术。有效的交流沟通才能取得患者的信任，也能消除病人的“心病”。患者信任医生，医生关心患者，加强双方的沟通和交流，才能实现医疗事业的整体进步”，张雁灵说到。

与此同时张雁灵表示，中国医师协会作为全国医生们的“家”，要在医生权益受到侵害时站出来为他们维权，也要加强医生队伍行业自律的宣贯。中国医师协会正在进一步推进医生信用系统建设，该信用系统于2018年7月1号正式上线，如今已有两百多万医生在线注册。通过建立医生“白名单”“红名单”以及“黑名单”制度，强化社会监督，从而进一步加强医生的行业自律，保障良性发展。

“医生自拍的”《我是医生不是神》MV剧照 图源/泸州市人民医院官微

尊医重卫，救死扶伤，医生关心患者，患者信任医生是我们都想看到的社会景象。设立中国医师节是不断为增进人民健康作出新贡献的举措。每年的医师节让我们都为人民健康的守护者们献上一支代表感恩与尊敬的康乃馨吧，让医患之间的互相理解之情与彼此关爱精神继续流传。（李凌宇）