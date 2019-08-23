垃圾分类产业里有“金山银山”

剩菜剩饭有什么用？一个塑料瓶要经历怎样的过程，才能成为有用之材？废旧电子产品、过期药品怎么处理才能减少危害？从前，我们对垃圾分类回收的印象是小区清晨里响亮的一嗓子吆喝——收破烂嘞！今天，物联网智能回收机、垃圾分类小程序、厌氧微生物降解系统等，让垃圾分类回收处理变得“高大上”了，更多可回收利用的垃圾成为再生资源。

7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，引发网友热议。当天，4个有关垃圾的话题登上微博热搜榜。除了上海，人们纷纷关注起自己的城市何时开始执行严格的垃圾分类政策。根据住房和城乡建设部要求，到2020年，各城市全面推行垃圾分类制度，作为先行先试的46个城市要初步建成垃圾分类处理系统。一些企业嗅觉敏锐，仅7月上旬，就有约200家垃圾分类企业注册。

厨余垃圾有什么用？

每天不到8点，李明就驾驶着一辆封闭式电动三轮车出发了，他的目的地是北京市东城区东花市街道的厨余垃圾投放点，也就是居民倾倒剩菜剩饭的那个绿色大桶。他的工作是将厨余垃圾进行初步分拣并转运至集中点，交给环卫集团的工作人员进行后续处理。

北京的夏天，即使是早晨也透着一股热劲儿。李明打开绿桶后，先拍了一张照片，将原始投放状态记录下来，再戴上手套将居民投错的塑料袋等厨余垃圾之外的杂质分拣出来。不一会儿，汗水就出现在了他的额头。这时，他从车上取下一根测量杆，伸到桶中探测，将数据和分拣后的垃圾桶照片传到系统中。他对我们说：“夏天厨余垃圾容易滋生蚊虫，我们还需要对垃圾桶进行清洁除味。”

李明是北京天龙天天洁公司的一名员工，公司在整个东花市街道设有204个厨余垃圾投放桶，每个工作人员大概负责10到15个。公司经理刘权说：“垃圾分类、回收、再利用的第一个环节就是居民投放，这个环节的工作做不好，后面的环节都会受到影响，垃圾分类就是做‘人’的工作”。

从业几十年，刘权摸索出了一套行之有效的方法，“我们通过发传单、搞活动、做宣传，向居民讲述垃圾分类的必要性。邀请街道工作人员和党员干部到垃圾处理厂参观，通过实地考察让他们看到每天北京会产生多少垃圾，认识到堆积如山的垃圾对环境的危害，他们的自觉性一下子提高了，越来越多的居民开始自觉投放。”在厨余垃圾产生量总体稳定的情况下，社区厨余垃圾分出量从2018年初每月60吨上升到现在每月150吨以上，进入回收处理渠道。

据了解，中国生活垃圾具有“三高一低”的特点，即高含水率、高杂性、高有机物含量和低热值。国人的饮食习惯使得厨余垃圾等大约占了50%-60%的垃圾量，这一类湿垃圾含水率高、热值低，需经堆放5至7天，排出垃圾总量20%-25%的水分，热值才能达到最合适的燃烧条件。

针对中国厨余垃圾的特点，一些企业正在不断探索。朗坤环境集团投资、建设、运营的广州东部生物质综合处理厂项目是其中的一个代表。

工厂相关负责人介绍说：“我们主要处理餐饮垃圾、厨余垃圾等，采用预处理+联合厌氧消化+综合利用的工艺。目前针对广州市中心六区的签约处理规模为餐饮垃圾400吨、厨余垃圾600吨，还有其他各类生物质废弃物共2040吨，是目前全球最大城市有机垃圾处理项目。”

如何解决厨余垃圾杂质多、成分复杂的问题？工厂相关负责人介绍说：“厨余垃圾运到我们这里后要首先进行除杂，这是厨余垃圾处理各环节中最困难的。我们采取的办法是进行高压压榨分选。目的是实现厨余垃圾的干湿分离，得到湿组分（有机质）及干组分（杂质）。”

厂区采用自动超高压垃圾压榨装置，分离之后的垃圾就可以实现变废为“宝”了，其中，湿组分用于厌氧发酵，厌氧发酵环节产生的沼气可转化为电能；厌氧发酵的沼渣脱水后，可加工为生物肥料原料。干组分则用于焚烧发电。

一只饮料瓶如何重获新生？

联合国环境署发布的数据显示：全球每年生产饮料瓶要消耗近1700万桶原油，每年有1300万吨塑料垃圾流入海洋，约有1500万只海洋生物因塑料垃圾死亡。全球每分钟卖出100万个饮料瓶，而塑料在自然环境中分解需要450年之久。

我们丢弃的塑料瓶真的没有利用空间吗？一只塑料瓶离开消费者之后还将经历怎样的生命历程？日前，我们走访了位于北京市顺义区的盈创再生资源回收有限公司，感受了饮料瓶从丢弃到新生的过程。

将一只空的塑料瓶放入盈创的H-31饮料瓶智能回收机，只见瓶子在回收机里转了几个圈，便掉进了回收仓。但是，如果放进回收机的是一只没喝完的瓶子，就不会掉进回收仓。原来，这台回收机能够感应瓶子重量。将回收的空瓶子压缩，可以减少工人的清理成本，提高回收效率。

回收完成之后，用户可以选择捐赠或是领优惠券、获得返利，选择优惠券也无需下载手机应用，通过微信小程序即可完成从退瓶到兑换积分的全过程。

消费者的参与到此为止。然而对于回收机里的塑料瓶来说，这只是它再生旅程的第一步。

进入回收机里的塑料瓶会被压缩，等待更多的瓶子将回收仓填满。盈创的工作人员告诉我们，回收机是否正常运作、回收仓是否已被填满等情况能够实时回传到后台。后台可以根据各回收机的情况，为附近的清理人员安排最优处理路线。

之后这些塑料瓶将运输到分拣站进行分拣打包，压成瓶砖进入盈创再生工厂。

瓶身可以回收，瓶盖和瓶子上的标签怎么回收？标签和瓶盖回收以后还能做成瓶子吗？

原来，一只饮料瓶可以分成3部分。其中，瓶身部分可以实现“瓶到瓶”的平级转换，回收再生之后，还是食品级，还能装饮品。但是瓶盖和标签则不行。盈创对收回的瓶子进行自动分选之后，将瓶盖和标签剔除出去，以其他方式进行处理。最后进入到再生工厂的，主要是PET（聚对苯二甲酸类塑料）饮料瓶。

盈创的工作人员还向我们展示了几种晶莹的颗粒，都是粉碎、清洗后的饮料瓶碎片。这些晶莹的塑料碎片恢复洁净，正等待着被处理为再生聚酯切片，或者直接走向新生。

现在，中国塑料瓶年消费量超过500万吨，约为2000亿个，居世界首位。盈创每年处理废旧PET饮料瓶5万吨，相当于节约石油30万吨。

一只瓶子的故事还将继续。

有害垃圾能变无害吗？

厨余垃圾可以转化为沼气、焚烧发电，塑料瓶可以粉碎之后再利用。人们家中小药箱里的过期药、遥控器等换下来的废电池又该怎么处理？

2016年6月，新版《国家危险废物名录》发布，家庭过期药品赫然在列。药品一旦过期，不仅会失去治疗作用，还有可能对人体产生危害。而过期药品如果与普通生活垃圾一起丢弃焚烧，则会严重危害环境，导致土壤和水源里的抗生素等药物成分超标。

过期药品危害很大，但国内对过期药品的处理显得力度不足。《中国家庭过期药品回收白皮书》显示，中国约有78.6%的家庭备有“小药箱”，其中八成以上家庭没有定期清理的习惯，很少有人知道如何正确处理家庭过期药。

即使回收过期药品面临许多困难，但有心人并未放弃。从2004年开始，广州医药集团有限公司都会在每年3月和8月的13日至31日间举办过期药品回收活动。目前，广药累计回收过期药品1500余吨。

回收的过期药品将被密封打包，贴上标签、注明回收点、经手人、回收单位以及回收日期，通过危险品运输专车集中运输到弃置废物处理工厂，经由专业人员处理，投入热解气化焚烧炉进行无害化处理。

废旧电池、废旧电子产品等属于有害垃圾已基本成为人们的共识。电子垃圾仅占全球堆填区垃圾的2%，但却占所有有害废物的70%，严重危害环境。但同时，废弃电子产品还有变废为宝的可能。国际电信联盟估算，2016年被扔进废品堆的黄金价值215亿美元，铜价值139亿美元。

国务院办公厅印发的《生产者责任延伸制度推行方案》指出，生产者应对其产品的全生命周期的资源环境责任负责。也就是说，对于电子产品的生产厂家而言，不仅要管好生产环节，还要抓好电池回收利用的环节。

现在，从新能源汽车上淘汰下来的动力电池，可以经过梯次利用的方式应用到其他领域，充分发挥使用价值。而性能下降到原来30％以下的电池，则要经过拆解再生，以化学方式提炼其中的贵金属。

垃圾分类的行动渐成风潮，垃圾分类产业也在逐渐形成一条完整的产业链。

中国战略性新兴产业环保联盟理事长张益说：“虽然发达国家开始垃圾分类比我们早，但是没有哪个国家像中国把垃圾分类提高到这样的高度。”据张益估算，未来10年，垃圾分类带动的产业规模大概有4000亿元。

中国的垃圾分类产业正在逐步走向成熟。垃圾的生命旅程让我们看到，垃圾分类产业既是保护绿水青山的公益事业，也带来了商业蓝海，让我们看到了垃圾里的金山银山。