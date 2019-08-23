中医传统清热解毒药——蒲公英

相传有一天，被后人尊为“药王”的唐代医药学家孙思邈因翻弄药草，左手中指触碰了木刺，出现手指红肿，而且肿胀变剧，疼痛难忍。十几天过去后，伤处仍痛得厉害，疮面也一天天扩大。在为人治疗疔疮时孙思邈经常用到蒲公英，于是便采来蒲公英内服、外敷，用药后很快感到舒适，疼痛减轻，没到十日，手指即恢复了原状。后来他在撰写《备急千金要方》时，便将蒲公英加入其中。

蒲公英属菊科多年生草本植物。是药食兼用的植物。据《本草纲目》记载：“蒲公英嫩苗可食，生食治感染性疾病尤佳。”蒲公英性味苦、甘，寒，入肝、胃经，有清热解毒、消痈散结、利湿退黄、通淋止痛之功，为中医传统清热解毒药物，历代医家将其用于治疗乳痈、疖肿等，疗效十分明显。蒲公英，至贱而有大功。阳明之火每至燎原，用白虎汤以泻火，未免大伤胃气。因为胃中之所以火盛，是由于胃中之土衰弱，泻火使得土更加寒凉。所以用白虎汤泻胃火，只是一时权宜之计。蒲公英也可以泻胃火，又由于其气甚平，既能泻火，又不损土，长服、久服无碍。古代北方妇女，饥饿时常采蒲公英充饥，正是因其具有既能泻火、又能生土的性质。

“蒲公英”名字的由来还有一个感人的传说。相传，有一位未婚的姑娘，因患了乳痈，胸部红肿痛痒，但又羞于开口。姑娘的母亲知道后，嘀咕道：“一个未婚姑娘家怎么会染上奶疮呢？”姑娘有口难言，烦闷抑郁，趁午间母亲熟睡后，便来到河边欲投河自尽。当时河边正好有个姓蒲的渔翁在捕鱼，发现姑娘投河后，急忙将其救起。渔翁问清姑娘投河的缘由，一面叹息姑娘不珍惜自己的性命，一面叫自己的女儿蒲英去后山采了一种草药，捣烂后敷在姑娘的患处，红肿症状有所缓解。之后几天，姑娘又找蒲姓渔翁和蒲英为自己敷药，连敷一段时日后，姑娘的乳痈痊愈了。后来，她将治好自己乳痈的草药种在自家的房边空地上，为纪念蒲家父女的救命之情，给这种草药起名为“蒲公英”。蒲公英单用鲜品内服和捣敷可治疗乳痈；配伍金银花、野菊花等可治疗痈肿疔毒；配伍鱼腥草、芦根、冬瓜仁等可治疗肺痈咳痰；配伍茵陈等可治疗湿热黄疸；配伍金钱草、白茅根等可治疗小便淋沥涩痛。

现代药理研究证明，蒲公英具有较强的杀菌及抗病毒效果，有利胆、利尿、健胃功效。美国著名的营养保健专家Earl Mindell博士对蒲公英的最新研究表明：蒲公英是天然的利尿剂，助消化，含有丰富的矿物质，不仅能帮助预防缺铁引起的贫血症，而且它的大量钾成分还可以和钠一起共同调节体内的水盐平衡，并使心率正常；含有丰富的蛋黄素，可以预防肝硬化，增强肝和胆的功能。

蒲公英还一直是人们普遍喜食的一种时令野菜。近年，随着对其的研究不断深入，蒲公英也由过去的度荒野菜变成了宾馆、饭店餐桌上的美味，对其医疗保健功能的确认，也引起了医学和营养学专家的重视。

（作者系北京市朝阳区中医医院副主任医师）