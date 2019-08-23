滥用明显的药品被调出 128种高价药拟进入谈判名单

8月20日，国家医保局公布了新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称《药品目录》）。据了解，本次药品目录调整是国家医保局成立后首次全面调整，也是自2000年第一版药品目录以来对原有目录品种的一次全面梳理。

本次发布的常规准入部分《药品目录》共2643个药品，包括西药1322个、中成药1321个（含民族药93个）；中药饮片采用准入法管理，共纳入892个。从调出的品种看，共调出150个品种，其中约一半是被国家药监部门撤销文号的药品，其余主要是临床价值不高、滥用明显、有更好替代的药品。

今年6月，国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）发布第一批国家重点监控合理用药药品目录，共有20种药品。国家卫健委此举旨在提高合理用药水平，有效控制医药费用不合理增长，减轻患者用药负担。值得注意的是，这20种药品全被调出国家医保局此次更新的《药品目录》。

本次目录调整，是党和政府不断提高群众医疗保障待遇的重要举措，有利于减轻广大参保人员药品费用负担，有利于提升医保资金的使用效益，也有利于促进我国医药产业创新发展。

国家医保局相关负责人表示，经过专家评审，确定了128个拟谈判药品，均为临床价值较高但价格相对较贵的独家产品。下一步，确认企业的谈判意向后，将按相关程序组织开展谈判，将谈判成功的药品将纳入目录。

此次《药品目录》调整优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。专家一致认为，通过调整，国家医保药品目录实现了药品“有进有出”，基金支出“腾笼换鸟”。目录内药品结构进一步优化，管理更加严格规范，用药保障质量和水平进一步提高。

国家医保局要求各地严格执行《药品目录》，不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品，也不得自行调整目录内药品的限定支付范围。对于原省级药品目录内按规定调增的乙类药品，应在3年内逐步消化。消化过程中，各省（区、市）应优先将纳入国家重点监控范围的药品调整出支付范围。

此外，各省级医疗保障部门要及时按规定将《药品目录》内药品纳入当地药品集中采购范围，并根据辖区内医疗机构和零售药店药品使用情况，及时更新完善信息系统药品数据库，建立完善的、全国统一的药品数据库，实现西药、中成药、中药饮片、医院制剂编码的统一管理。

据悉，本《药品目录》将自2020年1月1日起正式实施，《人力资源社会保障部关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》（人社部发〔2017〕15号）同时废止。(记者 刘昶荣)