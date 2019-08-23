开空调睡觉，肚子上要盖薄被

吹空调、喝冷饮、游泳，听起来是不错的消暑清热方式，殊不知热虽消，但肠胃问题却紧随其来。近期高温酷暑，因腹泻到医院就诊的患者明显增多，且多数患者是在“不小心”的情况下出现腹痛腹泻的。

长沙市第一医院消化内科专家表示，为避免盛夏期的腹泻，市民应注重日常保健，比如游泳之后不喝冰水、空调下不贪凉等。

A

游泳后喝冰水，21岁小伙一夜跑4趟厕所

长沙21岁的大学生小宇(化名)十分热衷于健身，由于近期天气炎热，游泳成了小宇首选的健身方式。每次游泳过后，由于体力消耗大，小宇会口渴不已，矿泉水自然成为他游泳的必带物。

近日持续不退的高温，让小宇已经不再满足于常温矿泉水了，必需在里面加冰才喝得痛快。就在前天晚上，小宇游完泳，喝了冰水回家后，突然感觉到腹部隐隐作痛，但小宇没太重视，直接回房间开着空调在电脑上做设计。没多久，小宇感觉腹部越来越痛，一痛就想拉肚子，全身冒冷汗，无法专心做设计。就这样，一个晚上小宇跑了4趟厕所。第二天，腹部疼痛感仍未减，小宇来到长沙市第一医院看病，经过医生了解和检查，小宇是因身体受寒和细菌感染导致的腹泻。

“小宇的腹泻，与他傍晚时长时间游泳及游泳后喝冰水相关。”长沙市第一医院消化内科副主任医师曾微介绍，在一般情况下，游泳过后适当补充水分是有必要的，但由于游泳时胃肠道受到长时间冷水的刺激，节律变紊乱；在冰水的进一步刺激下，人体胃肠蠕动加速，出现腹痛、腹泻等症状，甚至进一步加重。

此外，泳池中难免会有细菌，不慎进入胃肠道，会诱发诸如胃肠炎一类的疾病。同时，游泳过后，身体表面的水珠在蒸发过程中会带走体热，外热内冷，腹部受凉，也可能引发腹泻。

如何避免游泳后引发的腹泻？曾微建议，游泳过后可以适当饮用常温水或热开水，尽量避免喝冰水，喝水速度要慢；游泳过后要及时把身体擦干，防止身体特别是腹部着凉；尽可能选择比较干净的游泳场所，减少细菌感染。

B

68岁的爹爹反复腹痛不已，原来是因为喝冷饮

盛夏酷暑，有些人患便秘症。68岁的李爹爹听说喝酸奶对身体特别好，还能有效缓解便秘，近期来，李爹爹视酸奶如补品，每天都喝，甚至喝好几瓶。上周，李爹爹出现腹痛、腹泻、恶心、发热等症状，不得不到长沙市第一医院看病。医生经过仔细询问，才得知李爹爹饮用了大量的冰酸奶。

“在日常生活中，人们习惯于无节制饮用对身体有益的东西，其实这既不科学又伤身体。”曾微表示，酸奶中所含的双歧杆菌可有效促进消化，增强食欲，增强肠胃功能，所以不少人把酸奶当作促进健康的补品，无节制饮用。实际上，酸奶对人体健康的作用须因人而异，老年人的肠胃功能相对较弱，冷藏的酸奶大量饮用，对肠胃刺激较大，出现痉挛现象，腹痛、腹泻、消化不良等症在所难免。

此外，夏秋季，人们喝的大多是从冰箱里拿出的冷藏酸奶，有些老年人因身体原因，不能饮用冰凉饮品，可能会将酸奶置于常温下一段时间。但在常温下放置的酸奶，可能会因外部气温高、滋生细菌而变质，饮用后使肠胃不适，出现腹痛、腹泻、冒虚汗等症。

“夏秋季饮用冷饮特别是酸奶应有节、有洁，根据个人体质和肠胃状况适量饮用。”曾微建议，常人一般每天不超过200毫升为宜。而肠道手术后的病人、腹泻或其他肠道疾病的患者，不适合喝酸奶；酸奶温度不宜过低，从冰箱取出后应静置10分钟左右，减轻对肠胃的刺激;不要长时间将酸奶摆放在温度较高的地方，防止变质，如果放置时间超过10小时，要注意闻闻有无异味。

还应注意，尽量不要吃过夜的剩饭剩菜，生冷食物一次不要吃太多，少吃路边摊、烧烤等。

C

28岁的女士整夜吹空调被冻醒 第二天腹泻不止

28岁的周女士前天晚上散步回家后，洗完澡就睡了，没想睡到半夜，周女士竟被空调冻醒了，她没在意继续睡。第二天一大早，周女士腹痛不止，本以为是正常身体状况，没想到继而又恶心、呕吐、腹泻不止，家人急忙将其送到医院。经医生检查，在排除一系列原因后，考虑周女士是因吹空调受凉而导致的腹泻。

“天气炎热，为了晚上睡安稳觉，许多人喜欢整晚都吹空调，一不小心就使腹部受凉，出现腹泻、腹痛等症状。”曾微指出，长期处于空调房等低温环境中，胃肠道易受到刺激，导致胃肠运动节律紊乱和蠕动异常，引发腹泻;严重时机体水分大量流失，造成水电解质失衡，出现全身乏力、皮肤干燥、精神萎靡甚至低血糖等症状。

对此，曾微提醒，不能因为贪凉而忽略给腹部保温。睡觉时应把空调温度调至睡眠状态；保护好腹部，适当盖床空调被或毛巾被，防止腹部受凉；避免熬夜，早睡早起，提高身体的免疫力。

当出现腹泻时，要防止脱水；防止电解质紊乱，可口服补液盐，加盐量以略有咸味为宜，喝些鲜榨果汁补钾；勿滥用药物，有些腹泻不需要用抗生素来治疗。还应学会病情危重判断，上吐下泻不能进食者，需及时就诊；部分腹泻患者，疾病发展快、来势凶险也需紧急救治；一些合并有其他疾病的腹泻，如胰腺炎、阑尾炎，不能单纯当作普通腹泻对待，需及时就诊。

尤其是对于中老年人而言，体内大量水分丢失，身体处于脱水状态，体内血容量减少，血黏度增加，血流缓慢，很容易导致血栓形成，阻塞心脑血管，出现心绞痛、心肌梗死、脑梗死等。钾钠钙镁等离子对维持心跳节律有重要作用，对中老年人来说，离子失衡是非常危险的。（记者 杨蔚然）