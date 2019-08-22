内蒙古通辽市启动“心健康”公益行动

8月17日，心健康公益行动在内蒙古自治区通辽市正式启动。

启动仪式

内蒙古自治区人民医院心血管内科主任赵兴胜、通辽市卫健委副主任郑国庆、通辽市医学会第二届会长李英华、通辽市医院院长乔大伟等嘉宾出席了本次会议，同时参与本次活动的还有来自通辽市的近百名优秀医师，本次会议主要就急性心肌梗死、急性心力衰竭、高血压、心脏介入及心脏康复等领域的热点问题进行了深入的探讨与经验交流。

会上，赵兴胜教授、郑国庆主任、李英华会长、乔大伟院长等嘉宾共同启动“心健康公益行动”项目并为通辽市的临床医学专家颁发“心健康公益大使”聘书。

授牌仪式

近年来，中国心血管病危险因素流行趋势呈上升态势，心血管病患病人数持续增长。心健康公益行动项目以提升医师对于常见心血管疾病的诊疗和急救水平，助力基层医疗卫生机构服务能力建设、持续推动优质医疗资源下沉、合力维护和促进心血管健康，努力使医改健康成果惠及每一个家庭。