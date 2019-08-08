老人为何 肌肉流失快

国家老年医学中心、北京医院康复科治疗师 宋丹扬

肌少症是一种衰老综合征，可能带来失能及生活质量降低的风险。其在老年朋友中比较多见，因为随年龄增长，人体性激素水平降低、线粒体功能减退等原因造成肌肉从40岁左右开始流失，75岁后进展更快。

除了年龄因素，还有一些原因会造成肌少症。1.肌肉废用：长期卧床或缺乏运动会增加患病风险。2.内分泌问题：胰岛素、生长激素和糖皮质激素等变化与肌少症的发生有关。3.神经退行性病变：近年来的研究发现，运动神经元活性不足或数量降低也是造成肌少症的主要因素。70岁以上老人的α运动神经元丢失高达50%，会明显影响下肢功能。而且，老人的星状细胞功能减退，肌肉再生和激活能力下降，肌纤维数量减少，所以肌肉更易受伤且难以修复。4.营养不良：其会导致蛋白质缺乏，加剧肌肉的进一步丧失。美国一项调查显示，50岁及以上人群中，32%~41%的女性和22%~38%的男性蛋白质摄入量低于建议值。此外，老人普遍缺乏维生素Ｄ，会影响肌肉量、肌肉强度、平衡力，容易跌倒。5.恶病质：即与潜在疾病相关的复杂代谢综合征，其特征是肌肉损失，伴或不伴脂肪量减少。

对老人来说，肌少症的病因是多种因素造成的，它被视为一种发病机制复杂的老年综合征。建议老年朋友足够重视，平时加强营养和锻炼，尽量做到早预防、早治疗。