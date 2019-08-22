展开数字医疗的“翅膀”

近日，记者在“互联网+”助力健康中国行动高峰论坛上获悉，由微医集团建设的互联网诊疗基地启动。作为基地依托的实体医疗机构，微医全科北京中心已于日前获得由北京市西城区颁发的全市首张互联网诊疗执照，获准开展互联网诊疗服务。作为北京首家互联网诊疗载体，该基地的启动成为北京“互联网+医疗健康”领域的标志性事件，北京各医院专家可通过该平台开展互联网诊疗。

基地承载多方期待

根据“健康中国行动”要求，“互联网+”是串联起行动各个要素，以及健全医疗健康服务支撑体系的有力手段。在此背景下，业界普遍对该互联网诊疗基地抱有较高期待。

国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在此次论坛上表示：“当前，互联网在医疗健康行业的应用势头良好。希望基地在优质资源下沉、服务与运营方式创新等方面发挥引领示范作用，用‘互联网+’的方式助力健康中国行动。”中国医疗保健国际交流促进会会长、中国工程院院士韩德民认为：“该基地应充分借力‘互联网+’、大数据、人工智能技术，让优质专家的经验得到复制，带动基层医疗卫生机构诊疗能力的提升。”

事实上，自2015年首家互联网医院在浙江乌镇诞生以来，互联网医院已成为新兴信息技术和传统医疗产业深度融合的典型代表，在落实分级诊疗政策、推动我国医疗行业向“以健康为中心”的转变方面被赋予诸多使命。“与乌镇互联网医院根植基层的定位不同，北京互联网诊疗基地将联通优质医疗资源，为有需要的人群提供线上线下相结合的全程健保和医疗服务。”微医创始人廖杰远介绍。

连通国内外优质医疗资源

基地启动当天，一场疑难病远程多学科会诊（MDT）在位于北京西单的微医全科北京中心进行。

通过远程会诊平台，山东省济南市第四人民医院微医互联网医院神内科主任医师朱海英发起了远程多学科会诊请求，与北京宣武医院神内科主任医师王默力、解放军总医院耳鼻喉科副主任医师任丽丽、北京微医全科主任医师徐高峰共同为山东籍赵女士会诊。赵女士患头痛、头晕20余年，1年前又突发耳聋，辗转于山东多家医院诊治，一直未明确病因。经过近40分钟的会诊，专家们明确了赵女士的病因，并为其制订了进一步治疗方案。

这样的诊疗场景只是微医全科北京中心常态化业务的一部分。廖杰远表示，获得互联网诊疗资质后，微医北京全科中心将成为北京各大医院专家的在线执业平台。作为微医旗下基于数字医疗平台建设的实体连锁医疗机构，目前，微医全科中心已在全国落地7家线下服务基地，连接1200家公立三级医院，并与部分欧美国家的医院建立了一站式协作关系，还可接通国内三甲医院和海内外高端体检机构的体检服务。（下转第3版）（上接第1版）

基于对国内外优质医疗资源的深度连接，廖杰远对全科中心有着清晰的定位，即搭建了一个“线上+线下”“全科+专科”“基地+网络”的数字医疗服务体系，为用户提供以健康为导向的预防、保健、医疗、康复等一站式全方位服务。

为说明该服务的大致内容，他讲述了一个关于慢病管理的应用案例。北京市民李先生被确诊为2型糖尿病，且由于不规律饮食及用药依从性问题，出现高脂血症。在成为微医全科北京中心慢病会员后，李先生在线下接受微医全科家庭医生建档、面诊，定期接受在线复诊，家庭医生为其监测血糖、血脂状态后，为其定制日常饮食、运动处方，从生活方式着手，帮助他进行健康管理，从而使其各项指标得到了有效控制，形成良好生活习惯。

除对本地用户开展慢病管理之外，微医全科北京中心还将为用户提供远程会诊、健康管理、电子处方等精准医疗健康服务，为全市乃至全国各地用户提供常态化远程多学科会诊、在线慢病管理等业务，成为北京三甲医院专家在线多点执业、线上线下医疗协作、疑难杂症在线多学科会诊平台。

另一个“翅膀”已展开

纵观微医9年来的发展历程，互联网医院作为其主要业务版块，为解决基层百姓看病难问题做出了诸多有益探索。

经过4年的实践，乌镇互联网医院已能实现大规模在线诊疗、电子病历共享、在线医嘱和电子处方等业务，成为全国互联网分级诊疗平台的成功范例。继乌镇互联网医院之后，微医陆续在全国19个省份落地互联网医院分院，从而构建起全国数字医疗服务网络。

围绕乌镇互联网医院平台，微医在“三医联动”方面摸索出一条较为成熟的路线。在医疗方面，通过技术手段，从诊断、手术、用药、随访等维度入手，打造专病诊疗标准化体系；利用AI（人工智能）技术复制专家的宝贵诊疗经验，通过专科专病标准化体系将诊疗经验输送至基层，提升基层医疗机构诊疗能力；依托云巡诊车、智能医务室等硬件设备，缩短患者就医链条。在医药方面，从互联网医院云药房起步，形成药品采购、交易、配送、库存和结算的全流程智能化统一监管平台——海西医药平台，可实时监测中选药品使用情况，确保采购供应和足量使用。在医保方面，以四川互联网医院为突破点，并在浙江桐乡等地实现重大突破。

“互联网医院的宗旨是‘复制专家’，就是通过数字化、AI手段，把专家的经验形成系统，落地到基层，让基层医生在数字化系统的帮助下，快速提高诊疗水平。”廖杰远形象地解释。他认为，此举是破解基层优质医疗资源短缺的有力手段，也是让互联网医院张开“翅膀”的重要抓手。

在廖杰远看来，在保基层之外，互联网数字医疗的另一个“翅膀”是促特需。“随着北京互联网诊疗基地的开启，这个‘翅膀’正在展开。希望通过互联网，将顶端医疗资源与其能力实现匹配，为全国百姓提供全程健保和疑难疾病的诊治。”按照健康中国行动路线图，廖杰远还描述了微医基于数字医疗的健康中国行动计划“三部曲”，分别面向经济活动的重要主体——企业家、国民经济细胞——企业、社会的最小单元——家庭3个群体提供高级别的专属健康保障体系。该体系将于近日上线。

“健康的保障必须有优质医疗资源赋能。北京互联网诊疗基地的启动，从技术创新、医疗服务创新上都迈出了重要一步。”中国卫生信息和健康医疗大数据学会会长金小桃表示，期待基地真正将精准服务和数字化服务体系结合起来，为落实健康中国行动作出示范。（记者 刘立夏）