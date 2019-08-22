随意停药 小心乙肝病毒“死灰复燃”

对于乙肝的抗病毒治疗，疗程长、吃药多是给患者最深刻的感受，这是乙肝发病机制决定的。但是偏偏就有人不信这个邪，看到治疗有效果，就擅自停药，结果险些酿成悲剧。

罗先生今年40岁出头，乙肝抗病毒治疗已有8年。今年4月，罗先生自认为多年的乙肝抗病毒治疗效果不错，肝功指标稳定，乙肝病毒没有复制迹象，各项指标基本控制在正常值。看到治疗效果这么好，他决定把药停了。起初，罗先生并没有出现什么异常情况，一度暗自窃喜。就在停药3个月后，罗先生的病情突然复发，并迅速发展为暴发性肝衰竭。

在外院就诊时，罗先生已经出现了极度乏力、意识恍惚、重度黄疸等肝功严重受损的临床表现。会诊专家判断患者已经进入到暴发性肝衰竭晚期，若再不采取措施，短期内就会累及脑、肾、肺等肝外器官功能障碍，危及生命，甚至连最后肝移植的机会都没有。于是，罗先生被立即转入我院重症肝病科。经过连续3天的人工肝血液净化治疗，罗先生的肝性脑病得到控制，肝功能及凝血功能稳定，心、肺、肾等重要脏器功能良好，符合肝移植各项指针。经转院肝移植手术后，罗先生已康复出院。

控制疾病进展，减少肝硬化、肝癌的发生，是大部分乙肝患者首选的治疗方式。每天，乙肝病毒都在患者体内高速复制，要抑制病毒复制，就需要血液中药物的浓度保持在一定水平。因此，每天按时、按量服药很重要。随意停药，不仅给了病毒一个“死灰复燃”的机会，还增加了耐药的风险，甚至会导致病情反复，使病情向肝硬化、肝癌方向发展。据研究表明，临床上约一半以上和乙肝有关的肝衰竭患者都与其擅自停药、减药有关。肝衰竭患者一旦抢救不及时，病死率高达70%～80%，患者的依从性直接决定乙肝治疗的效果。

慢性乙肝患者存在免疫缺陷，以致病毒在体内持续存在难以清除。使用抗病毒药物治疗慢性乙肝是一个相对较长的过程，规律性的随访对于评估病情的变化、判断预后至关重要。即使可以停药，患者也一定要进行规律随访，以便医生能及时了解和评估病人情况，第一时间内发现患者的病情变化，并给予及时治疗。

若患者根据专科医生建议停药后，半年内每两个月随访1次，进行病毒学指标、生化学指标及根据病情所需的其他指标的检测，以后每3个月～6个月随访1次，至少随访12个月。随访期间如有病情变化，应缩短随访时间。如果在停药期间发生肝功能异常，一定要去专业医疗机构就诊。（作者：王介非 钱志平）