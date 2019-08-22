远离结直肠癌 从改变生活方式开始

“2019年天津市结直肠肿瘤防治宣传周”8月19日在天津市肿瘤医院启动。天津市肿瘤医院结直肠肿瘤科主任孔大陆表示，结直肠癌包括结肠癌和直肠癌，近30年来发病率呈增长趋势。

国家癌症中心2015年公布的结直肠癌发病数据显示，全国肿瘤登记地区结直肠癌发病率位居恶性肿瘤的第5位，每年新发病例37万。天津市健康白皮书数据也显示，2013年～2017年，结直肠癌位于天津市恶性肿瘤发病第3位、死亡第4位。受我国城市化进程和人口老龄化的影响，预计未来结直肠癌发病率仍有升高趋势，疾病防控形势较为严峻。

避免“三高一低”的饮食结构

随着生活水平的提高，人们的饮食结构、生活方式发生巨大变化，结直肠癌发病率上升趋势明显，且近年来发病年轻化趋势明显，临床上30岁以下的青年白领罹患结直肠癌的比例逐渐升高。多坐少动、饮食不规律等不健康的生活方式，或许是重要的影响因素。

当前人们的食谱中普遍存在“三高一低”的问题，即高脂肪、高蛋白、高热量和低纤维素。快餐、红肉等高脂饮食摄入增加，蔬菜和水果摄入较少，缺乏有助于消化和分解脂肪的膳食纤维，特别是长期久坐、缺乏运动的年轻白领更容易减缓肠道蠕动，刺激肠壁引起排便紊乱，使毒素在肠道内滞留的时间过长，加重了肠道的负担，也增加了致癌物与肠道接触的机会，增加患癌风险。

学会区别结直肠癌和痔疮

虽然结直肠癌和痔疮都是消化道疾病，但两者引起的症状仍有所区别。痔疮造成的便血是扩张的血管受粪便的摩擦导致的，成液滴状附着在粪便上，颜色鲜红，排便时会有疼痛感。结直肠癌的血便是由于癌组织质地脆软出血导致，成细条形附着在粪便上，颜色偏暗，便后会有排不净的感觉。

早期筛查必须高度重视

目前结直肠癌的治疗效果不够理想，主要是由于发现晚。20％～30％的患者初次就诊时就已经出现转移性病灶。如果能做到早期发现，大肠癌的5年生存率可达90%以上。因此提醒大家，如果出现排便规律改变，比如次数频繁或明显减少，便秘腹泻交替，原因不明的贫血、便血、消瘦及腹部肿块等情况时，应及时到正规医院明确诊断。

50岁以上，有结直肠息肉史或结直肠癌病史、慢性肠炎、长期饮酒或高脂饮食、长期坐位工作且缺乏运动的高危人群，可每5年做一次肠镜检查，每年做一次大便潜血检查和肛门指检。如果发现有肠息肉则必须高度重视，因为80%的大肠癌都是由息肉演变而来。从息肉到癌变需要3年～5年，如能在癌变之前进行治疗，可以有效预防。（刘洋整理）