腿脚发凉当心下肢动脉闭塞

76岁的李伯近半年来反复出现双脚冰凉的情况，下肢乏力，行走一段路后就要停下来休息，不时还会出现腿痛，行走距离也越来越短，从以前每次200米甚至缩短到了20米。最近1周，李伯的右下肢疼痛突然加重，告诉儿子腿痛得厉害。儿子发现李伯的脚趾已经发黑、溃烂了，赶紧送李伯来医院就诊。经过接诊医生的详细检查，李伯被确诊为下肢动脉硬化闭塞症，需要介入手术治疗。

下肢动脉硬化闭塞症是由于下肢动脉粥样硬化斑块形成，引起下肢动脉狭窄、闭塞，进而导致肢体慢性缺血，从而引起了双脚、双腿发冷。随着社会老龄人群的日益增长，下肢缺血性疾病的发病率也呈上升趋势，70岁以上人群的发病率为15%～20%，其中5%～10%的患者可发展为严重下肢缺血，甚至出现需要截肢的情况。

李伯得知双脚发凉竟然需要手术治疗时，很是诧异。殊不知，几乎所有患者的症状都是由轻到重的表现：下肢冰凉、下肢乏力、下肢疼痛，下肢溃烂逐步发展。当下肢出现冰凉、麻木，甚至疼痛等症状时，很多人以为不是什么大病，没有及时就诊，等出现烂脚等症状时，到医院就诊，往往为时已晚。

很多患者在出现下肢缺血症状时，往往心脑血管也存在严重缺血的危险，如果我们能足够重视一些血管疾病的危险信号，及时到医院就诊检查，就可以做到早预防、早诊断、早治疗。李伯就是因为常年的高血压导致了下肢动脉硬化闭塞症。

那么，下肢缺血的危险信号有哪些呢？按照患者的临床症状由轻到重可分为四期：

Ⅰ期：轻微症状期。多数病人症状轻微，例如患肢怕冷、感觉麻木、行走易疲劳等。

Ⅱ期：间歇性跛行期。间歇性跛行是动脉硬化性闭塞症的特征性表现。跛行时间越长，行走距离越短，则动脉病变程度越重。

Ⅲ期：静息痛期。病变进一步加重，休息时也有缺血性疼痛，即静息痛。静息痛是患肢趋于坏疽的前兆。疼痛部位多在患肢前半足或者趾端。

Ⅳ期：即溃疡和坏疽期。患肢缺血加重出现肢端溃疡，严重者发生肢体坏疽，合并感染加速坏疽。（作者 李立恒）