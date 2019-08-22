从医生深夜“电话骚扰”患者说起

据报道，近日，重庆市民余先生身患急症却不以为意，幸得陆军军医大学陆军特色医学中心急诊内科两位医生深夜“电话骚扰”，才及时挽回了生命。报道中，余先生感觉“无大碍”，认为“拖得起”，没必要深更半夜地折腾，至少要等天亮再说。但医生认为他病情凶险，一刻都不能耽搁，今夜就得手术。双方在电话里展开“拉锯战”。由于医生“骚扰”不断，才将余先生劝回医院，化解了险情。

当前，看病成为“一锤子买卖”，离开诊室后，医生患者两不相识，是常见现象。患者选择医院随意性强，扎堆看病还比较普遍，医生在诊室里一坐就是半天，连起身喝水的机会都很少，想要关照前面的患者，都是一件不容易做到的事。急诊科医生的时间更为宝贵，假如这两位医生没有替患者着想和尊重生命的高度责任心，恐怕很难从蛛丝马迹中发现余先生的凶险病情。

这两天，一首医生版说唱神曲《我是医生不是神》走红网络，展现了医生们真实的喜怒哀乐。其实，这两位医生深夜拨打“骚扰电话”时的处境，在这首歌中也能得到反映。看似一个简单的动作，背后仍然充满了纠葛乃至风险。

越替患者作决定，医生面临的风险往往也越大。但医疗本就充满了风险，很多时候，无论怎么选择，都必须面临风险，甚至面临成功和失败概率各占一半的窘境，倘若患者不理解，一旦出现失误，就认为责任在医生，医生就更加不敢为患者拿主意。所幸余先生手术顺利，这件事才有相对完美的结局，倘若余先生当晚被医生劝去做手术，偏偏手术又出现意外，此事将如何发展，谁也难以预料。从这个角度看，这两位医生劝患者连夜做手术，其实冒着很大的风险，这更加显出两位医生的不易。

理解和包容，是最好的支持，也是最好的礼物。今年的8月19日是第二个中国医师节，不妨以此为契机，将理解和包容作为礼物，送给包括这两位医生在内的所有医生，并在今后的医患互动过程中，用更多理解和包容为医生创造更好的职业环境，使他们更加敢于替患者作出决定，用更加精准有效的诊疗来回馈患者。

当然，这起事件也有不少值得反思的地方。像余先生这样，只要感觉尚好，就对疾病毫不在乎，是很多人的共同性格。不少高血压、糖尿病等慢性病患者，直到发生严重的并发症时才重视疾病，这时候往往悔之晚矣。这种漫不经心的态度，不仅害了患者自己，也增加了医保基金的负担。提高全民健康素养，让更多人既有意识也有能力做自己健康的第一责任人，方能减少这类事件的发生。

此外，像余先生这种情况，医改最希望看到的是，家庭医生早就对他的病情有所掌握，而不是突然出现“今夜就得手术”的险情。另外，规劝余先生今夜就做手术，若由与他更为熟悉的社区医生或家庭医生来完成，不仅更加合理，而且也更可靠。

（作者：罗志华，系医生）