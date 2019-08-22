蔡利超 编译

茶叶富含抗氧化剂，可以预防多种慢性疾病，帮助修复体内受损的细胞，对身体健康的益处体现在很多方面。近期，美国《读者文摘》杂志网站对此进行了总结。

1.患癌风险降低。茶叶中的抗氧化剂和化合物能使患上一些癌症（如皮肤癌、前列腺癌、肺癌、乳腺癌）的风险降低。不同类型的茶针对的癌症也不同，如喝乌龙茶能降低患乳腺癌的风险，喝红茶能显著降低患皮肤癌的风险。有趣的是，茶的冷热也起到了重要的作用，只有热的红茶才有用，而凉红茶就没有这样的效果。

2.患糖尿病的风险降低。每天喝红茶有助于控制餐后血糖，从而降低患2型糖尿病的风险。泰国玛希隆大学的研究者发现，即使吃了含有蔗糖的食物后，喝红茶也能降低血糖水平。

3.牙齿更强壮。马来西亚的研究者发表在《口腔颌面部病理杂志》上的研究成果显示，绿茶具有抗菌作用，可以消灭口腔中导致蛀牙的细菌。每天饮用绿茶还能减轻蛀牙的严重程度。

4.心脏更健康。茶的抗炎作用可以使血管通畅，减少心脏承受的压力。儿茶素能减轻炎症，抑制斑块在动脉中的形成。

5.患老年痴呆症的风险降低。绿茶含有的多酚能防止脑细胞受到严重损坏，从而预防老年痴呆症。

6.改善睡眠。如果你在床上翻来覆去睡不着，不妨睡前喝杯淡茶。韩国釜山大学的研究者发现，中轻度失眠症患者在饮用花茶后，睡眠时间有所延长，睡眠质量也改善了。注意不要饮用含有咖啡因的茶。

7.延长注意力持续时间。茶含有的少量咖啡因能提高注意力和警觉度。茶氨酸是茶特有的一种氨基酸，它能通过释放大脑压力来提高注意力；在大脑放松时，还能刺激它认真工作。

8.加速新陈代谢。咖啡因有助于提高精神敏锐度，加速新陈代谢和脂肪燃烧（每天高达100千卡）。但应确保咖啡因摄入不过量，一杯绿茶（150毫升左右）含有约40毫克咖啡因，每日不宜超过300毫克。

当然，喝茶也存在着一些弊端：1.不能吸收足够的铁。儿茶素会影响身体吸收铁的能力，并可能使人患上贫血症。虽然大多数健康的人不会受此影响，但缺铁或贫血的人应避免大量喝茶。

2.出血风险更高。大量喝茶会使人受伤时出血更多，而且更容易擦伤。

3.服的药物可能不起作用。儿茶素会干扰某些治疗心脏病和高血压的药物。有喝茶习惯的人最好先咨询医生。

另外，选择茶时，一定要买不含糖的。即使一些调味茶不含热量，但仍可能含有人工甜味剂和防腐剂。茶叶加工程度越高，儿茶素功效越差。总的来说，绿茶加工程度最低，健康功效最大。▲