北京试点推广“家庭生活垃圾计量卡”

8月初，北京市城市管理委率先向东城区花市枣园社区的50户居民发放了“家庭生活垃圾计量卡”，居民在垃圾分类的基础上，连续15天对每日产生的厨余垃圾、其他垃圾进行称重，记录数值。通过这种方式让居民关注生活垃圾产生量，提高减量意识。今后，“家庭生活垃圾计量卡”将陆续在东城、海淀、石景山、门头沟、延庆等区推广。

本月初，家住东城区花市枣苑社区1号楼的习小俐拿到了社区发放的“家庭生活垃圾计量卡”和一个弹簧秤。习小俐要把每天家庭产生的厨余垃圾和其他垃圾的重量记录在表格里，一下子坚持了15天。“填写计量卡让我开始关注每天产生的垃圾量，而且产生了一个想法，希望这个数值越小越好。如果低于北京市人均生活垃圾产生量1.2千克/天，那么就说明我为北京垃圾减量做了贡献。”习小俐说，随着每天记录数据，自己的生活习惯也发生了变化。“出门买菜使用布袋子，杜绝一次性用品。吃多少买多少，避免蔬菜、水果腐烂丢弃，这也可以减少厨余垃圾的产生量。”如今，习小俐一家两口每天产生的生活垃圾不到2千克。

据了解，自8月开始，本市率先向东城区花市枣园社区的50户居民发放了“家庭生活垃圾计量卡”，对家中产生的垃圾进行了分类并称重。经过15天的统计，这些居民记录下了每天自家产生的厨余垃圾和其他垃圾的重量，还有在垃圾分类、垃圾减量中的心得和小妙招。

8月21日上午，花市枣园社区举办计量分享会，5位居民代表分享了参与垃圾分类计量活动的感受。据市城市管理委相关负责人介绍，居民通过每天记录厨余垃圾和其他垃圾的产生量，增强体验感，在亲身参与中提高垃圾分类的意识，促进垃圾源头减量。

“今年9月开学，八一学校小学部开学第一课的内容就将是垃圾分类。届时，我们将发放900张家庭生活垃圾计量卡，号召小学生也参与进来。”上述负责人介绍，下一步，生活垃圾计量活动将在东城、海淀、石景山、门头沟、延庆等区推广。（记者 王斌）