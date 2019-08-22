通过与企业谈判把药品纳入目录，由于“国家谈判”能力强，药品采购量巨大，能收到“以量换价”的效果。有关部门拟把128个药品纳入医保目录，意味着今后目录中还会有更多药品价格下降。从长远看，对公立医院应加大财政补贴力度，并把财政补贴与医院供应医保药品绩效挂钩，以此对医保药品供应进行重点监督。

国家医疗保障局、人力资源和社会保障部近日印发通知，公布了新版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。新版目录中，150种药品因滥用明显等原因被调出。此外，目前已确定了128个拟谈判药品，治疗领域主要涉及癌症、罕见病等重大疾病，与企业谈判成功的药品将纳入目录中。

纳入医保药品目录的药品，由于可以按规定比例报销，就能减轻患者用药负担，哪些药品纳入医保药品目录，一直是舆论和患者关心的焦点。有关部门此次调整国家医保药品目录，无论是“调出”还是拟“纳入”，是国家医保局成立后首次全面调整，自然会受到舆论高度关注和积极期待。

此次被调出目录的150种药品，约一半是被国家药监部门撤销文号的药品，其余主要是临床价值不高、滥用明显、有更好替代的药品。这些药品占据目录却对患者实际意义不大，理应淘汰出局，如此才能为优化目录中的药品结构，增加对患者真正有用的药品腾出空间。

而目前确定的拟通过谈判纳入国家医保药品目录的128个新增药品，主要用于癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等。尤其对重大疾病患者而言，有关部门拟通过谈判把更多治疗重大疾病的药品纳入医保药品目录，有望大幅降低用药负担，减轻患者经济压力。

癌症、罕见病等重大疾病的用药，由于药价相对要贵，患者一般长期用药，所以患者经济负担比较重，有的因病致贫，有的因病返贫。国家医保局成立后，去年通过谈判把17种抗癌药纳入医保目录后平均降价56.7%，已显示出谈判药纳入医保后价格大降的积极效果。

通过与企业谈判把药品纳入目录，由于“国家谈判”能力强，药品采购量巨大，就能收到“以量换价”的效果。此次有关部门拟把128个药品通过谈判纳入医保目录，说明这种模式很成功，意味着今后目录中还会有更多药品价格下降。这不仅能为医保基金省钱，更是广大患者的福音。

从理论上说，这种模式是减轻患者负担的“降压灵”，因为通过谈判纳入医保可大幅降低药价，而且报销后又进一步降低个人经济压力。所以，期待这128个药品早日谈判成功进入医保目录。另外，调出150种药品，拟入128个药品，“出入”不平衡，还需为目录新增药品。

通过谈判把更多重大疾病用药纳入医保目录只是第一步，接下来还要确保谈判纳入目录的药品能及时采购、保障供给。据报道，此前通过谈判纳入目录的17种抗癌药，有的患者在多家医院却买不到——即某些谈判药品只停留在医保目录中，部分患者并没有享受到实惠。

究其原因，舆论形成三点共识——医院控制医保经费、药占比考核负面效应、药品零差价给医院带来压力。也就是说，只有“对症下药”，才能避免改革效果打折，让医保谈判药品成为患者“降压灵”。据悉，有关文件已经明确禁止以费用总控、药占比等理由影响医保抗癌药供应。

在上述禁令基础上，还应该从根子上解决问题。比如对药占比考核、医保控费等政策进行适当调整，以平衡患者、医院、医保基金等方面的利益。再比如，对公立医院加大财政补贴力度，并把财政补贴与医院供应医保药品绩效相挂钩，以此对医保药品供应进行重点监督。