客户端读者王先生问：我出现早泄情况已有3个多月，但是不好意思到医院检查，请问早泄的治疗方法有哪些？

中山大学附属第六医院泌尿外科主任医师张滨解答：早泄可分为原发性早泄、继发性早泄和偶发性早泄。原发性早泄是指第一次性交以来，射精潜伏时间一直短于1分钟；继发性早泄是指既往性交过程中射精功能正常，但现在由于某种原因使射精潜伏时间明显缩短至1分钟以内；偶发性早泄是指在某种场合下或某种条件下出现早泄，一般也被归为继发性早泄。

发现早泄，患者应该尽早到医院接受系统治疗，医生会根据其发病原因，选择合适的治疗手段。主要包括： 1.心理咨询；2.行为治疗；3.药物治疗：分为外用和口服两种，外用常见的药物最常见的是利多卡因-丙胺卡因乳膏；口服药物主要有舍曲林、帕罗西汀、达泊西汀等； 4.手术治疗：外科治早泄临床应用较少，目前主要有包皮环切术、包皮成形术、选择性背神经阻断术等，但目前缺乏疗效和安全性的循证医学证据支持。