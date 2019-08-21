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异常妊娠有哪些

2019年08月21日11:00 来源：人民网-生命时报

甘肃读者冯女士问：我最近月经延迟，用早孕试纸检测，发现试纸上有“两条杠”。去医院检查时，医生却告诉我这是异常妊娠，需要马上手术，请问这是咋回事？

南方医科大学珠江医院妇产科主任医师付霞霏解答：早孕试纸检测的是尿液中存在的人绒毛膜促性腺激素（HCG），只要尿液中该激素水平升高，试纸上就会显示出“两条杠”。正常的怀孕，女性尿液中HCG水平无疑会升高，但除此之外，导致HCG水平升高的，还有一些非正常妊娠情况。

1.异位妊娠。正常情况下，精子和卵子受精后形成受精卵，受精卵游走到宫腔并着床。如果受精卵在宫腔以外的其他部位着床，就是“异位妊娠”了，发生率大约为2%。异位妊娠最常发生的部位是输卵管，盆腔炎症往往是“罪魁祸首”。2.生化妊娠。生化妊娠是指受精卵没能在宫腔着床，“无法安家”，不了了之。但是，HCG水平也会一过性升高。生化妊娠大概占总妊娠的25%~30%。因为它不会导致特殊的不适，所以若产妇不去检查，可能无法发现。受精卵本身的质量不好、卵巢黄体功能不足，免疫异常及子宫内膜发育不良、子宫黏膜下肌瘤等都可能引起生化妊娠。3.葡萄胎。葡萄胎属于“妊娠滋养细胞疾病”，相对少见。受精卵能够在宫腔“安下家来”，但是绒毛滋养细胞异常增生，形成大小不一的水泡，这些水泡相连成串，外观看上去像葡萄，因此被称为“葡萄胎”。用早孕试纸检测时也会显示“两条杠”，抽血进行HCG水平的定量检查，就会发现明显高于正常妊娠，达到几十万甚至上百万。目前“葡萄胎”的病因并不清楚，可能与受精卵染色体异常、地域、种族、营养状况、年龄等有关。饮食中如果缺乏维生素A、动物脂肪，发生“葡萄胎”的几率显著升高。年龄大于35岁、40岁的女性妊娠时，“葡萄胎”发生率分别是年轻妇女的2倍和7.5倍。年龄小于20岁的女性“葡萄胎”发生率也显著升高。至于您具体属于哪一种，请咨询主治医生。

(责编：李轶群、杨迪)


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