熬夜久坐，精索静脉会曲张

北京中医药大学东直门医院男科副主任医师 王 彬 □邓 省

案例：小张是一个IT精英，可谓事业爱情双丰收，唯独结婚3年仍旧没有孩子。到男科一检查，发现有精索静脉曲张。一听到这个诊断，小张慌了，忙着上网查资料，但还是弄不清楚这个病，所以到门诊来咨询。

精索静脉曲张是指精索内静脉丛的异常伸长、扩张和迂曲，其发病率约占男性人群的10%~15%，多为一侧性,左侧多发,约占90%，可导致男性不育。多数患者发病无自觉症状，多在体检或不育就诊中发现。有症状的患者主要表现为阴囊坠胀或疼痛，并逐渐向腹股沟区、下腹或腰骸部发生放射性疼痛，长时间站立行走或劳累后加重，休息后症状得到缓解。

一般认为，本病的发病与以下因素有关：1.血管内压力：左侧精索静脉行程较右侧长8~10厘米，并呈直角进入左肾静脉，加之人的站立或坐姿影响血液回流，血管内静水压力高，血流阻力较大，最终由于静脉内血压升高诱发精索静脉曲张。2.“胡桃夹”现象：精索静脉汇入肾静脉时，会形成45°~60°夹角，由于不健康的生活习惯和体位，进而导致夹角变小压迫静脉，称为“胡桃夹”现象。除此之外还有静脉瓣膜功能障碍、关闭不全，精索静脉管壁组织结构异常，精索静脉解剖变异等病因。

日常生活中的一些不良习惯或行为也容易诱发该病，比如长时间站立或坐姿，加之左精索静脉解剖的特点，易造成静脉回流压过大。或因精神紧张，饮食及如厕无规律，引起排便功能紊乱，致使粪便滞留于乙状结肠时间过长，易造成左精索内静脉受压，使静脉血液回流阻力增加。还有一种情况是，精索静脉曲张常发生于性活跃期，这时性冲动频发，外生殖器充血，高压力的阴茎静脉回流，可能使精索静脉迂曲扩张。

中医认为，精索静脉曲张多属于肝经瘀血，多采用行气活血的方法，如柴胡疏肝散等药物。现代医学认为，对症状明显者影响精液质量导致不育的情况，应积极采取手术治疗。手术方式主要包括传统开放手术、腹腔镜手术及显微镜下精索静脉高位结扎术等。

患者平时要养成良好生活习惯，如不久坐久站，减少易引起腹压增高的活动；积极学习生殖健康知识；对已患病但症状比较轻微的人，需积极调整作息时间、用弹力紧身裤托起睾丸等，可明显延迟精索静脉曲张的发展，减少手术率。▲