胆道结石是外科常见疾病， 尤其在人们饮食结构发生变化后，其发生率较从前有所提高。近年来，尽管医学研究取得了许多成果，并发现众多相关的发病因素，但目前仍无法完全预防胆结石的形成。胆结石轻视不得，否则会有恶变可能， 那么什么样的结石最危险？

1.泥沙样结石。这些结石一般直径在几毫米，极易被胆囊排入胆总管，引起继发性胆管结石、胆道梗阻、胆管炎、胆源性胰腺炎，严重时可导致急性梗阻化脓性胆管炎或急性重症胰腺炎，危及患者生命。2.直径在1厘米左右的结石。它们容易卡住胆囊的出口，由于其卡住胆囊颈管（胆囊出口），导致长期炎症粘连，结石最终会卡死出口，引起化脓性胆囊炎，甚至胆囊坏死、穿孔。3.直径大于3厘米的结石，它们被认为引起“恶变”的可能性大。4.“磁化胆囊”结石。胆囊充满结石、胆囊萎缩等有一定癌变危险。

胆结石不同于肾结石，不能用震石、排石方法，一般主张手术治疗。胆囊结石合并胆管结石的患者，可行腔镜下胆囊切除+胆总管切开取石，亦可采用双微创办法，即经十二指肠镜下行胆总管结石取石，再进行腹腔镜胆囊切除。胆囊微创手术通常在非发作间隙期手术，急性发作时，胆囊区域由于炎症，局部组织充血、水肿、粘连，手术容易造成该区域的左右肝管、胆总管、门静脉等重要解剖结构损伤，导致严重甚至是不可逆的并发症，给病人造成终身痛苦，因此不适合手术；急性发作只有在保守治疗无效、病情较重、胆囊穿孔、合并急性梗阻化脓性胆管炎才考虑急诊手术。对于合并糖尿病、心脏病、肺气肿、肾功能不全、肝硬化等重要器官疾病的胆结石患者，必须先做相应的辅助治疗以提高手术安全性。▲