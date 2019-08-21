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问答：你出那么多汗为什么还没瘦？

2019年08月21日10:41 来源：人民网-健康时报

健身圈有句话称“请人吃饭不如请人出汗！”很多需要减肥的朋友都想趁炎热季多出出汗，出汗越多减肥效果越好?

康康君要很遗憾的告诉你：出汗≠减肥！

出汗多不等于运动效果好

减肥要减少体内脂肪

大汗淋漓等于脂肪在燃烧?其实是你想多了，那减掉的主要成分是水，不是脂肪。

北京大学第三医院运动医学研究所研究员艾华表示，运动中大量出汗后，确实会引起体重下降，在热环境下，持续运动30~40分钟，体重可下降2千克左右。于是很多人认为，运动时，出汗越多，减肥效果就越好，这是一个认识上的误区。

运动会加强新陈代谢，释放出大量的热量，使得人的体温升高。汗液则通过蒸腾带走身体部分热量。出汗前后反映出来的体重差，主要是因为身体失去大量水分。运动后由于出汗多而引起的体重减轻只是暂时现象，经过补水，体重又会重新恢复正常。

减肥是要减少体内的脂肪，因此，减肥的关键在于人体摄入的和消耗的能量的平衡关系，当人体每天吸收的能量大于每天由各种身体活动消耗的能量时，多余的能量就会以身体脂肪的形式在人体中储存下来，久而久之，就会一点点变胖。如果想减肥，就要使每日消耗的能量大于摄入的热量，人体就会慢慢消耗已经积攒下来的脂肪，从而达到减肥的目的。

大量出汗有健康隐患

运动减肥以微微出汗为度

事实上，锻炼时不能“以出汗多少论英雄”。运动中大量出汗，如果不及时补充水分可能会引起脱水，脱水可以使人体的生理机能和运动能力下降，当脱水占体重的2%时，机体的耐热能力降低，脱水4%时肌肉耐力会降低，脱水4%~6%时肌肉的力量和耐力都可能降低，严重的脱水可使体温过高和循环衰竭以致死亡。因此，如果不及时补水对人体是有害的。

夏季天气炎热，容易出汗，特别是大量运动后。出汗会导致钾流失，不利于身体健康，因此，运动后除了要补水还要补钾。可适量补充盐分，或多食用猕猴桃等含钾高的食物。

南京市中西医结合医院针推科减重门诊臧平主治中医师介绍，出汗和减肥不能画等号，仅仅靠出汗是不能达到减肥的目的，尤其是被动出汗。运动锻炼减肥最好以微微出汗为度。

本文参考资料：

①《健康时报》2016-05-10《别拿出汗当减脂》

②《扬子晚报》2019-08-18《你出那么多汗为什么还没瘦?》

(责编：李轶群、杨迪)


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