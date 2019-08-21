2019人民健康海外医疗平台交流博览会召开

8月18日，由人民网人民健康主办、中国医院协会民营医院分会协办的2019人民健康海外医疗平台交流博览会在京召开。大会秉承“互联互通互赢，共商共建共享”的原则，旨在充分发挥社会组织力量，搭建海外医疗交流实践平台，促进医疗资源互动融合、协同发展，推进“互联网+医疗健康”，助力“健康中国”建设。

2019人民健康海外医疗平台交流博览会现场

中国人保健康股份有限公司副总裁伍立平，中国医疗保健进出口商会副会长孟冬平，中国医院协会民营医院分会会长赵淳，联创投资高级合伙人、医学博士李小强，环球网总编辑朱研，美国硅谷信凯尔创始人Jackie Xu，美中宜和医疗集团执行副总裁周键，芬兰大使馆参赞吴兰，曼谷杜斯特医疗集团国际营销、广告和公共关系高级副总裁Buranut Limjitti，芬兰乳癌专家Helena Puonti，台湾高雄荣民总医院生殖医学中心主任、台湾生殖医学会理事崔冠濠，江苏泰州医药高新区管委会副处长丁建中，以及和睦家医疗、微基因基因检测、欧乐旅行援助、因数云、上海韵樱生物科技、春雨国际医疗等博览会展商代表，中国青年报、中国网、健康时报、凤凰网等媒体嘉宾出席博览会开幕式论坛。

中国人保健康股份有限公司副总裁伍立平发言

中国人保健康股份有限公司副总裁伍立平认为，我国商业健康保险正进入新的历史发展期，将在健康中国建设中扮演重要角色，商业健康保险作为支付方，将依托我国领先的5G科技，强化科技赋能，共联、共建、共享大健康产业的上下游资源，通过建平台、搭生态圈，为客户提供全生命周期健康管理服务。一方面能够减少疾病发生，控制不合理医疗费用，与健康保险形成协同效应；另一方面，能够更高效、更公平、更精准配置健康医疗资源，促进健康服务业发展。

中国医疗保健进出口商会副会长孟冬平发言

中国医疗保健进出口商会副会长孟冬平表示，现如今，现代科学技术的快速发展推动了产业不断调整，特别是全球范围内产业市场格局在加速变化，正在进入以生命科学为主导的第四次工业革命，生物仿制药、营养健康行业正成为新型行业的价值高峰。希望能通过此次海外医疗平台交流博览会，推动医药健康行业的发展。

中国医院协会民营医院管理分会会长赵淳发言

中国医院协会民营医院管理分会会长赵淳介绍，随着健康中国战略的深化实施，为满足人民群众日益增长的多层次、多样化的健康需求，国家正在大力发展健康产业，出台诸多促进鼓励政策，其中就包括优化多样办医格局，支持发展推动社会办医医疗机构向高水平、规模化发展的方向。近年来，中国医院协会通过组织海外医疗考察，举办国际医疗论坛，促成中法姐妹医院合作，协助国外医疗机构落地中国等方面的工作，进行了积极引导和推动，尤其是中外医疗同行的交流与合作，与提升医疗品质方面，做了大量的工作。

大会最后，人民健康海外医疗服务联盟和人民健康海外医疗服务平台正式成立。人民健康海外医疗服务联盟的成立，对于中国的医疗医药发展有着重要的意义，从资源、模式等方面助力海外医疗市场健康发展，制定标准与标杆，满足公众对全球优质医疗服务的需求，搭建安全、便捷、精准的渠道与平台，更好地保障人民健康。

与此同时，8月18号至19号，“2019人民健康海外医疗平台交流博览会”对公众全部开放，参展观众可以免费体验各国的特色高端医疗服务、了解国际医疗资讯，为自己和家人制定海外诊疗方案。

签到及展会现场