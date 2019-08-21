俗话说“伤筋动骨一百天”，老观念总觉得骨头动了手术起码要卧床静养两三个月，可是如果等到下地了才发现骨是接好了，关节却硬了，路都没法走，搞不好还要“回厂翻修”二次手术，那可就晚了。“其实，康复锻炼的知识从术前就应该了解，手术后6天左右的围手术期，康复治疗就该介入了，尽快‘动’起来，才能最大程度地避免并发症的发生，恢复肢体的功能。骨科手术不是简单地帮你接好骨，恢复功能才是最重要的。”在8月10日的骨科围手术期康复全国联盟启动仪式上，南医三院康复科主任刘刚介绍说。

据悉，临床上有30%的骨科伤患在术后会出现深静脉血栓、关节僵硬、肌肉肿痛等各种不同程度的并发症，影响功能康复，其中又有20%可能因为得不到科学的康复治疗而需要二次手术“翻修”。科学的术后康复锻炼治疗十分重要。

小伙伤了膝盖动手术 三个月后竟要“翻修”

18岁的小胡4月末因踢球导致左膝前交叉韧带断裂，在南医三院做了韧带重建手术，手术很成功，术后第二天康复医生就开始指导小胡进行康复锻炼，由于小胡马上要参加高考，术后第三天就出院回家了。出院时，医生和康复师都叮嘱他一定要按医嘱做康复训练，不要偷懒，不然会影响术后关节康复，并要求小胡术后一个月回医院复查。可是，回家后小胡忙着复习功课没按医嘱做康复锻炼，一个月后也没回医院复查，直到高考结束后因为关节僵硬、行走困难才去找医生，最终只能再次手术进行关节松解，才解决了问题。

刘刚说，该院每年会接诊近百名因术后康复不佳而需要二次手术的患者，这跟国内骨科普遍存在着重手术轻康复、手术与康复严重脱节、骨科患者住院期间无康复专业人员等有很大关系。“以往骨科手术关注更多的是准确的复位、修复，但很多患者术后会出现深静脉血栓，关节僵硬、肿痛，肌肉萎缩，本地感觉缺失等并发症，影响功能等恢复。现在我们更关注的就是如何最大程度减少功能障碍和并发症的发生，让患者尽快恢复功能，减少住院时间。这就是康复早期介入的目的和作用。”刘刚说，“以往人们总是说伤筋动骨一百天，不静养两三个月恐怕‘长不好’，实际上，如果骨折一百天后下地发现走不了路再来治疗已经迟了。我们主张术后6小时就要在专业医生的指导下，借助各种手段让患者主动或被动地‘动’起来，进行康复锻炼。”

国内首个“骨科围手术期康复体系”发布

8月10日，南医三院牵头的“骨科围手术期康复全国联盟”启动，全国78家医院400余名骨科康复医生加入联盟，共同搭建骨科围手术期康复平台，希望建立一套完整的骨科围手术期康复理论及实践体系，形成统一的标准，在全国范围内推广应用。

据了解，此前我国没有统一的骨科围手术期康复标准，术后康复的进行要么参考国外的方式，要么由各骨科医生依照经验进行，各个医院的骨科围手术期康复技术都不同，如何合理地组合各种治疗手段，科学地对患者进行全面评估、指导患者有效康复？这迫切需要一套规范科学的评估和治疗体系。

2018年南医三院康复医学科发布国内首个自主产权的“骨科围手术期康复体系”，完成了102种骨科常见病围手术期康复的临床路径。该体系发布后，来自全国各地的数百名骨科、康复科医生反馈希望将这个体系的内容普及，让医生们在骨科围手术期康复时有据可依，造福更多的骨病患者，全国联盟便由此而起。

刘刚说，搭建了这样一个信息发布和交流的平台，希望将骨科围手术期的康复技术推广普及，不断完善体系，逐渐形成中国的骨科围手术期康复标准。联盟成立后，不但要进行学科建设规划调整方面的工作，还要进行技术推广，探索与高校合作的人才培养模式创新等。比如从本科教育阶段就开始培养康复治疗人才，弥补康复医生的缺口。此外，也希望在产学研结合方面，从临床的角度为产学研项目的研发提出贴近实际的需求。（记者周洁莹 通讯员孙健、游华玲）