喝足水就能护关节
另外还要控制体重、合理运动
随着年龄增长，不少老人感觉关节好像“缺油”似的，不灵活、有摩擦感。5月22日，美国《读者文摘》总结了4招护好关节。
喝足水。人体韧带中65%~80%的成分是水。保持体内水分充足，能让关节之间的韧带保持润滑，提高韧性，更好地承受身体重量和运动带来的冲击。喝水是护关节最方便、最简单的方法，但也经常被忽视。建议老人不要等渴了才喝水，保证每天喝足1500~1700毫升水。
控制体重。关节韧带承受压力的一个重要因素是体重，所以老人身体发福不能听之任之，要在营养专家指导下将体重控制在合理范围内。
尝试地中海饮食。老人不妨试试地中海饮食，多吃果蔬，适量吃些海鲜和坚果，不仅有助减重，还能减轻身体炎症，降低关节及韧带损伤几率。
合理运动。美国克利夫兰诊所运动健康中心专家表示，不少老人认为关节不好就该静养、少运动。其实，游泳、骑自行车、打太极拳等低冲击运动有助活动关节韧带，提高其韧性。不过建议老年朋友，骑自行车不要用力过猛，保持每分钟60~90圈的蹬踏刚刚好。若运动中受伤或此前本来就有伤，要注意适当休息，避免在有痛感的情况下进行剧烈运动而让关节受损情况加重。（李达飞 编译）
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