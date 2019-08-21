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通勤路上快餐店多？当心发胖！

2019年08月21日08:54 来源：北京日报

　　美国一项最新研究显示，通勤路上快餐店如果数量多，显著关联身体质量指数（BMI）大，即体形偏胖。

　　研究人员分析路易斯安那州新奥尔良市710名小学员工的数据后，得出上述结论。依据现有数据库，研究人员确定员工住所、办公地及两地之间最短通勤路线周边1公里范围内，超级市场、食品杂货店、餐馆和快餐店的数量。结果显示，通勤路线附近快餐店越多，研究对象身体质量指数越大；身体质量指数较大还关联住所附近超市、食品杂货店和快餐店数量较多，但办公地附近餐饮店数量则与身体质量指数没有关联。

　　身体质量指数是一种衡量胖瘦的常用标准，计算方法是体重（千克）除以身高（米）的平方。依照现行标准，身体质量指数在25至30之间属于超重，超过30属于肥胖。

　　研究人员在最新一期美国《科学公共图书馆·综合》杂志刊载的文章中写道，这项研究说明我们“需要重视影响身体质量指数的多重环境因素”。上下班路线附近快餐店多，会给人们“创造没完没了的机会获取快捷、廉价和不健康食品，进而导致身体质量指数较大”。研究人员将分析研究对象的具体通勤路线和食品购买习惯，结合其他衡量身体健康程度的指标，找到促进健康的干预方法。

(责编：李轶群、杨迪)


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