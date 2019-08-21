北京市去年婚检率比2017年提高29.3%

8月25日是第三个“全国残疾预防日”，今年的主题是“残疾预防，从生命源头做起”。昨天，北京市发布《2018年度北京市残疾预防工作报告》显示，2018年，本市通过推广婚检、婚登、优生咨询一站式服务，持续扩大新生儿疾病筛查病种，婚检率比2017年提高29.3%。

作为残疾预防的生命起点，2018年本市扩大了新生儿疾病筛查病种。北京市卫生健康委妇幼健康处处长郗淑艳介绍，本市新生儿疾病筛查工作已进行了30多年，目前，本市推行6+1的病种筛查。3种新生儿遗传代谢性疾病的筛查为苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症和新增的先天性肾上腺皮质增生症筛查；还有先天性听力异常、先天性心脏病、先天性髋关节脱位筛查，另外一个为基因类，为耳聋基因筛查，更高地体现了本市筛查的技能和水平。

市残联康复部主任施继良表示，报告显示，2018年，本市0岁至15岁的持证残疾儿童合计为6581名，如果算上非持证的残疾儿童，这一数字应该超过万人。目前，北京市残联正在对实施的《北京市残疾儿童康复服务办法》进行修订，其中就考虑到了将非持证的疑似残疾儿童康复纳入保障范围。施继良表示，根据现行的《北京市残疾儿童康复服务办法》，非持证残疾儿童尚不能享受在康复服务定点机构接受康复训练服务，配发辅助器具等补贴服务。办法修订后，这些疑似残疾儿童只要有残疾事实，并且能提供医学开具的医学证明，就能被纳入保障，根据该办法，每名残疾儿童每年可免费享受康复训练服务费用不超过3.6万元。（记者 王薇）