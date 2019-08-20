受访专家：河南省中医院肺病科副主任 赵润扬

古语有“背者，胸中之府”的说法，背部的养生保健历来都被医家们重视，中医按摩、拔罐、刮痧、捏脊、督脉灸等许多治疗方法都是在背部进行的。可以说，注重养背护背，可祛病延年。

河南省中医院肺病科副主任赵润扬介绍，背为阳，腹为阴，人体背部分布的基本都是人体的阳经，脊柱更是主一身阳气的督脉所在。督脉与六阳经有联系，称为“阳经之海”，统摄一身之阳。督脉处于脊柱中央，两旁是足太阳膀胱经，人体五脏六腑相关的穴位如心、肝、脾、肺、肾的俞穴都在背部，经常激发疏通背部区，有益气息运行、血脉流畅，可以舒经活血、振奋阳气、强心益肾，进而滋养全身器官，增强人体生命活力。

背部有许多祛病保健的重要穴位。如大椎穴，在大椎穴处艾灸和拔罐可治疗风寒、风热、阳虚等感冒症状，还能振奋一身阳气，防止寒邪入侵。大椎穴还能缓解脑供血不足，长期低头伏案工作的人，经常按摩大椎穴能有效缓解颈部肌肉酸痛带来的颈部肌肉强直、僵硬等不适症状。在背部主要的俞穴拔罐、刮痧，能起到促进血液循环、疏通经络的功效。小儿捏脊具有促进气血流行、经络通畅、神气安定、调和脏腑的作用。在临床上，这种方法常用于治疗食欲不振、消化不良、腹泻、失眠及小儿疳积、感冒、发烧等症状；也可用于遗尿及脾胃虚弱患儿的调理。

另外，督脉灸是在督脉脊柱段上施以隔药灸来治疗疾病的特色疗法，既可温肾壮骨、补精益髓以治本，又可祛寒除湿、豁痰破瘀、行气活血以治标。这里给大家推荐一些生活中养背护背的方法。

暖背。背部养生，首重保暖。背的寒暖与脏腑的功能息息相关。平时穿衣服要注意保暖，随时加减。

晒背。避风晒背，能暖背通阳，增强体质。

捶背。捶背可以舒经活血、振奋阳气、强心益肾。自我捶打时，应握空心拳，快慢适中地捶打背部，用力要均匀。

搓背。搓背法有防治感冒、腰背酸痛、胸闷、腹胀的功效。搓背可在洗澡时进行，注意用力不宜过猛，以免搓伤皮肤。

撞背。撞背可提升阳气、调节内脏，使全身气血通畅，改善身体虚弱的情况。撞背要注意用力适度。

艾灸。借艾火的热力和药力给背部以温热性刺激，通过经络的传导来调节脏腑的阴阳平衡。（特约记者 戴秀娟）