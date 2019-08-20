清热解毒，巧用金银花

受访专家：江苏省中医院药学部主任中药师 朱育凤

南京市中西医结合医院治未病中心副主任中医师 夏公旭

中医认为，天热时，人体之所以“不爽”，是缘于湿热重，导致伤了肾气和脾胃。两位专家介绍，清热解毒，金银花效果很好。

金银花甘寒、气芳香，能宣散风热，还善清解血毒，被誉为“天然抗生素”。其花、茎、叶、藤均可入药，有“药铺小神仙”之称，中医临床常将其用于治疗各种热性病，如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等。这里给大家推荐几款药膳。

1.金银花露。金银花50克，加水1500毫升，浸泡半小时。猛火后小火煎熬30分钟，加冰糖后放凉饮用。

2.金银花薄荷饮。金银花30克、薄荷10克、鲜芦根60克，金银花、鲜芦根加水500毫升，煮15分钟，再放入薄荷煮3分钟，滤出加适量白糖温服。

3.自制凉茶。把花蕾、枝条加叶子一起剪下来，清洗干净后煮水，适当加些冰糖（甜度因人而异），可消炎祛火。

4.凉拌或炒食。采摘金银花的嫩叶和盛开的鲜花，洗净，用开水快速焯烫，然后凉拌或者炒食均可。

提醒大家的是，金银花适合体质平和或体质内热者服用，脾胃虚寒者少用或禁用；金银花不宜冷饮，容易导致腹泻。（特约记者 冯 瑶 杨 璞）