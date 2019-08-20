教你分辨不同疾病的胸痛

主讲人：复旦大学附属中山医院护理部护士长 沈 军 □沈 玮

胸痛是老年人疾病中常见的症状之一。很多老年人一出现胸痛不适，就觉得自己得了冠心病，其实不然，其他病变也可能出现胸痛。下面教你分辨不同疾病的胸痛。

1.冠心病。常见于胸骨中上段，其次为心前区，可放射至左臂、左肩；表现为突发性胸痛，常呈压榨、胸闷、窒息感，面色苍白、出冷汗、气短，症状常持续1~5分钟；常见诱因为体力劳动、情绪激动、饱餐、受凉等。

紧急处理：发作时立即休息，停止一切活动，舌下含服硝酸甘油，并拨打120求救。

2.胸部疾病。（1）自发性气胸：患者常伴有肺大泡，部分患者无明显诱因，部分患者在剧烈咳嗽、用力排便、喷嚏、负重后突发气胸，气胸后常表现为突发性疼痛、呼吸困难，患者拍胸部X片或CT均可确诊；（2）肋间神经痛：常由带状疱疹引起，表现为刺痛或灼热痛，疼痛持续时间长，疼痛数日后，皮肤出现红疹或者水泡。

紧急处理：一旦出现气胸、肋间神经痛，一定要卧床休息、少讲话，并尽快就医治疗。

3.胃肠道疾病。（1）反流性食管炎：常表现为胸骨后疼痛及烧心感，在餐后及夜间睡眠时加重，做胃镜可明确诊断；（2）食管裂口疝：症状与反流性食管炎相似，疼痛可向颈部、背部、上胸及左肩放射。部分食管裂孔疝患者可有心前区疼痛，易与心绞痛混淆。

紧急处理：胃食管反流、食管裂孔疝重在预防，在医生指导下，长期药物维持治疗，切记暴饮暴食、戒烟戒酒，避免洋葱、巧克力、辛辣刺激的食物等。

4.其他疾病。主动脉夹层、肺炎、肺结核、胸膜炎、心包炎、纵膈肿瘤等，也可引起胸痛，平时患者感觉有明显胸痛不适，建议及时就诊。

需提醒的是，失智老人由于身体机能减退、准确感觉和诉说疼痛能力降低，很难进行主观表达，家属可使用失智老人疼痛评估量表（C-PAINAD）进行判断。该表有五个疼痛相关项目，家属需观察5分钟，然后按照老人的表现进行打分，分数越高说明老人疼痛越严重，越要引起重视，若疼痛症状持续很久无法缓解时，应立即带老人就诊。