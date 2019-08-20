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中医治颈椎病有啥方法

2019年08月20日14:12 来源：人民网-生命时报

山东读者林女士问：我今年56岁，患颈椎病20年，右臂抬不起来，请问中医中药有治疗颈椎病的办法吗？

中国中医科学院望京医院脊柱科副主任医师于杰答：首先，“手臂抬不起来”不一定是颈椎病引起的，有很多种可能。建议患者到专科门诊就诊，明确诊断后再进行治疗。不可盲目自我判断，以免贻误病情。

临床上大多数颈椎病患者无需手术，综合保守治疗可获得缓解或治愈。中医中药治疗颈椎病具有方法多、疗效明确、简便易行、副作用小等优势，具体方法有中药内服、中药外用、牵引、理疗、针灸、针刀、推拿按摩等多种方法。但是，不同类型、不同时期的颈椎病治疗原则还是要由专业医师根据病情制定。每种方法只有合理应用才是安全、有效的，中药乱服会产生毒副作用，按摩不当也可能造成症状加重等不良后果。

一般患者应注意以下事项：1.伏案时间每次30~60分钟，避免半躺、斜卧，避免长时间打牌、打麻将、上网等；2.枕头软硬适中，枕高约10厘米；3.注意颈肩部保暖，避免受寒；4.避免长时间驾车，保证安全驾驶，谨防追尾等事故；5.避免手持或搬、抬、抛掷重物；6.做适量运动，如游泳、放风筝、打羽毛球等，急性期应暂时停止剧烈运动。

(责编：李轶群、杨迪)


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