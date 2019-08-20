【曝光台】证监会查实康美药业连续3年虚增收入

8月16日，在中国证监会召开的例行新闻发布会上，证监会新闻发言人高莉表示，证监会目前已对康美药业公司及责任人员进行处理，拟对22名当事人给予行政处罚，并对6名当事人采取证券市场禁入措施。

2018年底，证监会发现上市公司康美药业涉嫌财务造假，涉案金额巨大，立案后证监会集中力量进行查办。经前期调查和审理，目前拟对公司及责任人员进行处理。

经证监会调查，2016~2018年，康美药业涉嫌通过仿造、编造增值税发票等方式虚增营业收入，通过伪造、编造大额定期存单等方式虚增货币资金，将不满足会计确认和计量条件工程项目纳入报表，虚增固定资产等。同时，康美药业涉嫌未在相关年度报告中披露控股股东及关联方非经营性占用资金情况。这些行为致使康美药业披露的相关年度报告存在虚假记载和重大遗漏。

证监会指出，康美药业有预谋、有组织，长期、系统实施财务造假行为，恶意欺骗投资者，影响极为恶劣，后果特别严重。目前，证监会已经向涉案当事人送达事先告知书，依法拟对康美药业及马兴田等22名当事人予以行政处罚，并对6名当事人采取证券市场禁入措施。下一步，证监会将充分听取当事人的陈述申辩意见，坚持法治、专业原则，加快办案进度，用足用好现有手段，严格依法处罚。对涉嫌犯罪的，严格按照有关规定移送司法机关追究刑事责任。

据悉，康美药业是中药饮片行业生产规模最大、品种最多的企业，主要产品有康美利乐、康美诺沙、康美络欣平、康美培宁等。康美药业从2018年底收到中国证监会《调查通知书》后，便深陷财务造假旋涡，不断有相关消息曝出。今年5月17日，证监会就明确表示已初步查明，康美药业披露的2016～2018年财务报告存在重大虚假，涉嫌违反《证券法》第六十三条等相关规定，康美药业的审计机构正中珠江会计师事务所也因涉嫌未勤勉尽责被证监会立案调查。（记者康绍博）