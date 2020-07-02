专家：疫情防控期间 编造虚假疫情信息或要承担刑事责任

人民网北京7月2日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京大学医学人文学院副院长、教授王岳就疫情防控期间个人应履行的法律义务和责任做了说明。

王岳表示，新发地聚集性疫情能在短时间取得成效，与全市各行各业落实四方责任防控密不可分。1月份，北京市政府印发了《关于进一步明确责任加强新冠肺炎防控工作的通知》，明确要求全面落实属地、部门、单位、个人在疫情防控中的四方责任，建立全社会共同防控体系。而这四方责任中的基础便是个人责任，如果个人责任落实到位，可以发挥事半功倍的作用，而防控效果也会达到最佳。

在疫情防控期间，全市绝大多数市民严格按照法律、法规，以及市人大和政府的要求，依法依规防控，为首都疫情防控做出了努力和牺牲。但是，也确有极个别市民不遵守疫情防控要求。比如，在隔离期间不按规定进行隔离管控，随意走动，甚至仍然参加聚餐、聚集；进入公共场所不戴口罩；集中或居家隔离期间有发热等症状不及时报告等现象。根据《传染病防治法》等相关法律规定，要承担三种法律责任：

首先是民事责任。如果上述行为导致传染病传播、流行，给他人人身、财产造成损害的，应当依法承担民事责任。被侵权人可以向过错方主张民事赔偿责任。

其次是行政责任。根据《治安管理处罚法》第50条的规定， 拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令行为的，处警告或者200元以下罚款；情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

第三是刑事责任。上述违法行为如果引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，构成妨害传染病防治罪，处3年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

另外，如有人在疫情防控期间造谣、散布谣言也要承担法律责任。

一是行政责任。根据《治安管理处罚法》第25条规定，散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

二是刑事责任。编造虚假的疫情信息，在信息网络或者其他媒体上传播，或者明知是虚假疫情信息，故意在信息网络或者其他媒体上传播，严重扰乱社会秩序的，依照刑法第291条规定，以编造、故意传播虚假信息罪定罪处罚。

王岳表示，做好首都疫情防控工作，离不开全社会的共同参与，只有履行好个人的法律义务和责任，才能打赢疫情防控阻击战。