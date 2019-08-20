长夏过后 关节也要“除湿器”

8月8日立秋之后，积攒了一夏的暑湿依然在体内残存，对于一些有基础疾病的患者来说，湿气会诱发或加重病情，这其中最常见的就是湿气导致的关节疾病。

东城中医医院主任医师魏玉香说，关节疾病很多与体内湿重有关。湿气凝结在关节处，会导致颈肩腰腿疼痛。今年北京的夏天雨水充沛，外环境湿气重，体内的湿气难以发散，有颈肩腰腿痛的人群病情会反复，症状会加重。体内湿气越重，腰腿痛的程度越严重。与单纯颈肩腰腿痛不同的是，体内湿气重的人在颈肩腰腿痛的同时，还会有“沉重”感，表现为迈不开腿、脚步沉重、脖子沉重等。

颈肩腰腿疼痛是老年人最常见的症状，对于一些关节病变十分严重的患者，可以通过手术进行治疗；但绝大多数颈肩腰腿痛患者不需要手术治疗，因此选择合适的保守治疗方法就特别重要。魏玉香介绍，现在常用的保守治疗方法包括推拿、理疗等。此外，中医还有一种“一人一方”的药灸疗法，更适合体内湿气重的关节疾病患者。“药灸又称为蛇灸，是一种来源于民间的传统灸疗。与患者在家里自我保健做的艾灸不同，药灸需要根据不同的病症进行辨证、根据辨证分析病因，有针对性地确立治疗方法，定制药灸药方。处方确定后，再将药材研成细末，依据辨证，进行配穴组成穴区，在施灸时选用相应的穴区。”魏玉香强调，治疗时，医生会在施灸的穴区搽上生姜、蒜、葱汁，然后均匀撒上施灸的药末。在药末上铺设灸饼，灸饼上放绒艾，然后开始进行治疗。

药灸治疗是将灸法与药物相结合，通过灸疗使药物经皮肤吸收与渗透，比起一般的外洗、外敷等，药效更为充分；通过药物归经、引经，增强了灸疗经络传感作用；局部渗透，直达病所，增强局部治疗作用,更有利于脏腑阴阳恢复平衡。近年来，灸法特别受到市民的欢迎。魏玉香在临床工作多年，她提醒说，灸法治疗也有一些注意事项，比如在饥饿、过饱、过劳、醉酒大惊、大怒大汗、大渴等情况下，不宜进行灸法治疗；大血管处、私密处不适合进行灸法治疗；妊娠期、高热、昏迷、重度高血压、肿瘤患者等不宜施灸。如果灸法是在面部进行治疗，施灸物要厚，灸的时间要短，有温度感即可。（记者 岳清秀）