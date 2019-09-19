金秋送健康 京大医院义诊活动走进北京通州消防支队

9月19日，北京京大医院继走入养老院义诊后，又走进北京通州消防支队，为消防员义务问诊。

医生为消防员问诊

义诊活动现场，京大医院院长夏梦带领医护人员为消防员们进行了细致的身体检查，并进行了详细的评估和诊疗。

参与义诊的医生表示，消防员们身体素质非常好，但因长期高强度训练和执行任务，他们的肩颈、腰椎及关节部位有不同程度损伤。问诊后，医生们为消防员们进行了穴位针灸、推拿按摩、口腔诊疗等医疗服务，并向他们讲授了关于运动损伤、骨骼强健、心脏保养等健康知识。

医生为消防指战员进行推拿按摩

活动现场，除了可爱的消防员们，部分消防员的家属也前来参加问诊互动。京大医院的医护人员细致地为每一位军属进行中医脉诊、口腔诊疗、穴位针灸、推拿按摩、测量血压以及内科的常规相关检查，并在诊疗过程中为他们科普了秋冬季节健康养生小常识。

医生为消防员家属进行口腔检查

据了解，京大医院的医护人员还为消防员们带去了生日蛋糕，和他们一起提前为祖国母亲庆生。

京大医院为消防员们送上蛋糕

京大医院院长夏梦表示，金秋健康月的义诊活动将继续开展下去，9月22日就将走进北京通州新华西街社区，让更多人了解秋冬保健知识，培养健康生活方式。