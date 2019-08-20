更好发挥广大医务工作者主力军作用 努力攻克癌症等重大疾病和更多疑难杂症

新华社北京8月19日电 今年8月19日是第二个中国医师节。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：医者仁心。广大医务人员是人民健康和生命安全的守护者，用精湛医术和优质服务不断增进人民健康福祉，为健康中国建设作出了重要贡献。值此中国医师节到来之际，谨向全国医务工作者致以节日问候和诚挚祝福！各地区、各相关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，加力推进医药卫生体制改革，更好发挥广大医务工作者主力军作用，进一步关心关爱医务人员，完善培养使用、薪酬激励等机制，大力宣传先进典型，构建和谐医患关系，引导全社会尊医重卫。希望广大医务人员进一步弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，修医德、行仁术，努力攻克癌症等重大疾病和更多疑难杂症，不断提升服务质量，为推进健康中国行动、更好维护和保障人民健康作出新贡献！

2019年中国医师节先进典型报告会19日上午在人民大会堂举行，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席报告会并讲话。她向全国医务人员致以节日问候，强调要深入贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神，认真落实李克强总理批示要求，切实担负起人民健康守护者、健康中国推动者、医者仁心践行者的重要使命，不断增进人民群众健康福祉。

孙春兰指出，新中国成立70年来，广大卫生健康工作者为改善我国卫生面貌、提高人民健康水平作出了重要贡献。新时代要顺应人民群众健康新需求，做到医术精湛、医德高尚、医风优良，学习新知识、掌握新技术，科学施治、合理用药，不断提高临床救治能力和服务质量。坚持预防为主，带头推进健康中国行动，普及健康知识，提高全民健康素养。加强医德医风建设，弘扬救死扶伤的人道主义精神，坚守职业信仰，让医学充满人文关怀。各地区各有关部门要认真落实党中央、国务院决策部署，关心爱护医务人员，提升薪酬待遇、执业环境、社会地位，营造尊医重卫良好风气。

报告会前，孙春兰会见报告团成员。报告会由国家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合举办，国家机关有关部门、有关行业组织、医务人员代表700多人参加。