益海嘉里正式进军B2B企业团购集采市场

2019年8月15日，第40届中国北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会迎来了20周年盛会。值此20周年之际，益海嘉里首次参与礼品行业的大型展会，并在现场举行了2019金龙鱼健康新势力新品发布会，标志着益海嘉里携专业的产品及服务正式进军福利礼品市场。

2019金龙鱼健康新势力新品发布会现场 / 益海嘉里供图

“礼”的本意，原是“敬神”之意，中国五千年礼仪之邦，“礼”与“仪”无论在什么时候都不能缺少，礼品市场的需求逐渐由温饱型转变为精致型，不同消费者对礼品的个性化需求也在日益增长。

消费升级的方向是产业升级的重要导向。粮油食品一直是终端企业热衷采购的一个大品类，长期占据福利需求和营销需求的大量份额。但由于传统的粮油产品，更加贴近民生日常需求，利润较低，在礼品行业难以有大的突破。益海嘉里集团作为国内最大的粮油加工集团，认识到只有围绕消费市场的变化趋势进行投资、创新和生产，才能提高投资和创新效率、优化产业结构、从而提升自身的竞争力和附加值。

益海嘉里食品营销有限公司特殊渠道销售部全国总监于树棣表示，近几年来，益海嘉里非常重视高速增长的企业团购市场。特别成立了提供专业服务的特渠公司进行战略布局和产品赋能。面对礼品行业电商化变革，线上线下的不同集采需求，定制需求，价格需求，逐步打造了符合礼品行业需求的柔性供应链体系。本次益海嘉里专门开发了针对礼品行业需求属性的特渠专属产品，相信一定可以更好的满足广大礼品公司的营销需求，助力礼品行业快速发展。

据了解，本届展会5馆同开，增开3号礼品、促销品专馆，超35,000平方米的展厅人潮涌动，来自国内外的1200多家优质产品供应商，携带着600多个品牌的数十万款“明星”展品参展。现场益海嘉里携的行业专属产品，与在场各产品供应商充分交流，以打通产品流通中的信息不对称，加速生产端到消费端的信息传递，从而满足消费者的需求。