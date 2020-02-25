稳价保供 益海嘉里力促特殊时期“粮油管够”

1月27日一大早，益海嘉里全体销售及相关人员就接到了公司发给广大经销商合作伙伴的一封信，信中说，庚子春节到来之际，一场没有硝烟的战争正在打响，要求一切以人民生命健康为首要任务；有关单位以高度责任感和使命感全力做好特殊时期应急物资供应保障工作。

“作为粮油生产的民生企业中的一员，我感到身上的担子一下子重了起来。”作为益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司米厂现场负责人的陈明说。顾不得多想，他知道，此时此刻，无数益海嘉里人应该全力以赴地投入到这场“战斗”中。“益海嘉里和广大经销商合作伙伴的承诺不是说说而已，在这特殊时期，确保粮油产品市场供应不缺货、不断货，履行好社会责任我们一定要做到位。”

科学、安全 全员动员保供应

1月以来，益海嘉里武汉企业群全员待命，确保春节期间粮油产品的市场供应畅通无阻，稳定市场物价，满足人民群众需求。截至1月27日，益海嘉里武汉企业群一直坚持供应，加紧与各大卖场的沟通和补货，发运粮油产品共计70000余吨，其中食用油发运55116吨、大米发运11747吨、挂面发运2525吨等。

益海嘉里集团也快速响应，为武汉市代储备的7000吨食用油、2500吨大米已完成备货，只要人民群众需要，随时等候调运；在武汉筹建的两所医院，也由益海嘉里合作经销商汇农提供米面油和蔬菜等全品类供应；2月4日，武汉粮油大米加工工厂正式开机，提前复工复产，增强市场供给。武汉市相关领导莅临工厂视察，充分肯定公司为确保市场和一线粮油供给方面所作的贡献，同时点赞益海嘉里捐资赠物的善行义举。

市场供应无阻、开机生产的背后是两个关键词：一是“科学”，二是“安全”。

正常的生产加工对保障粮油市场供应和价格稳定发挥着重要作用，益海嘉里旗下多家工厂被各级政府部门指定为重点生活物资保供企业。然而，所谓“特殊”就特殊在，这个时期，即要做到不间断生产，保障供应，同时，还要保障安全，员工的安全就是人民的安全。

“此时，正是我们益海嘉里具备的完善的管理制度发挥功效之时，科学和安全都是要建立在正确的领导指挥和深入传达执行到位的基础之上。”益海嘉里集团相关领导说。由此，要求各地工厂/公司快速成立防疫领导小组，根据各地方政府要求制定防控措施方案积极安排生产，“我们这个制度是‘刚性’的，也是‘柔性’的，因为我们要根据每日防控情况，及时调整防控方案，最大限度保证员工身体健康、安全生产，为民生供应保驾护航。”

第一时间有了管理机构和领导体系，那么如何把命令传达到基层？保证执行到位？

益海嘉里集团管理层每天通过电话、微信和视频会议等方式布置工作。部分员工采用线上办公，组建防控群、捐赠物资保障群、米厂开机群、油厂开机群、面粉厂开机群、对外协调群等不同功能的微信群。管理层在群里实时指导、及时反馈、不断分享正能量。“益海嘉里集团不管日常管理还是特殊时期，都是一支执行力非常强的团队。”截至2月17日，除阔海五常米业有限公司外，益海嘉里集团分布全国23个省、市的50余家粮油生产企业已全面复工，从2020年1月1日至2月23日，益海嘉里已持续发运粮油产品情况如下：湖北88312吨、广东94233吨、浙江61661吨、河南105135吨、湖南28482吨、安徽49665吨、江西41408吨、北京49962吨、上海55021吨。

克服困难 供应链协同齐护航

特殊时期，益海嘉里集团知道，不断货、不缺货、保障供应就是当前最重要的使命。然而知易行难，作为一个在全国26个省、自治区、直辖市，拥有70多个生产基地、生产型实体企业100多家的大型粮油生产集团，益海嘉里同样面临挑战。

困难当前，益海嘉里人没有退缩，“由于益海嘉里集团供应的粮油产品为重要的民生物资并且为大型食品企业供应原料，我们第一时间以政府给予发放运输绿色通行证等形式解决部分运输问题，保证货物发运，对于物流成本的提高全部由企业承担。”益海嘉里相关领导一项项排除困难，关于人员短缺问题，工厂第一时间召回员工，并对生产班次进行调整，动员全员上生产一线，做到人员换岗机器不停的24小时生产。作为国内领先的粮油企业，企业生产自动化生产程度高，能有效减少人员聚集；公司为到岗员工统一派发口罩、防护服等用品，检查并消毒公共区域的每个角落，并安排安保对进厂员工测温，对进厂车辆消毒，确保无病例输入。

在驰援湖北上，益海嘉里集团供应链的协同优势充分显现，确保紧缺物资得以及时补给。

特殊时期，湖北省饲料原料极度短缺，各大饲料企业豆粕等原料库存告急， 1月28日，湖北省家禽业协会紧急发函，请求对口支援，以缓解养殖企业断粮压力。于是， “北粕南调”成为益海嘉里内部工作重心。益海嘉里集团作为国内主要饲料原料供应商之一，第一时间响应，与相关需求企业对接，调度集团资源，保障湖北饲料养殖企业的豆粕供应。

2月4日，益海嘉里旗下益海（泰州）粮油工业有限公司于复工生产后，火速安排驰援湖北发运豆粕。目前湖北荆州、浠水已到港豆粕7000余吨，在途及待发运9000余吨，至2月底前发运共计16000余吨。益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司压榨工厂2月13日开机复工，至月底前可为市场再提供16000吨豆粕，将有效保障湖北饲料原料的供应。

在消毒水成了除口罩以外当前最紧缺的物资之时，益海嘉里旗下金桥丰益氯碱（连云港）有限公司利用次氯酸钠产能，近日紧急开工，加班加点组织生产，紧急向当地政府及公共设施、场所捐赠，并为集团特别是武汉及周边地区的工厂提供产品；同时，快速向市场供应可用于消毒杀菌的次氯酸钠溶液，并再进行技术改造，进一步扩大产能。截至2月19日，益海嘉里已向湖北运送400吨消毒物资，向全国发运1200吨消毒物资。

益海嘉里发挥集团优势，全国工厂积极支援湖北、武汉市场，如黑龙江佳木斯、哈尔滨工厂紧急生产驰援大米产品，河南郑州、陕西兴平工厂积极支援面粉、挂面产品等等。

“尽管特殊时期，困难随时挑战我们，但我相信，在集团优质有效的管理体系下，益海嘉里人不会退缩，为民生保驾护航，稳价保供，我们每天都在用实际行动实践着我们的诺言。”益海嘉里领导如是说。

据悉，益海嘉里集团通过“金龙鱼慈善公益基金会”向湖北省捐赠总值3000万元人民币的款项和物资，其中2000万元为现金，1000万元为救援物资，另已累计向武汉等地捐赠医用口罩25.8万只。截至目前，益海嘉里集团捐赠款项及米面油、谷物早餐、牛奶、消毒液等物资超过3182万元。(金紫)