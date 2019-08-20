“催吐吧”里减肥的孩子亟须正确引导

“你是sd还是用g”？“我可以zr”。这些奇怪的缩写能轻易在“催吐吧”中找到，它们由一群自称“兔子”的催吐者发明，分别代表“手动”、“管”、“自然”，以此来抵御圈外人对催吐行为的好奇打量和轻易窥探。目前，“兔子”们主要聚集在贴吧、豆瓣、知乎等网络社区中，鲜少在现实空间发出声音。据报道，很多人自从知道这条通往瘦身的捷径，便义无反顾地闯了进去，包括不少未成年的孩子。目前，“催吐”已然形成产业链。（8月19日《半月谈》）

通过催吐方式来减肥，首先破坏了人与食物之间已经形成的自然规律。什么时候吃饭，吃饭后人体内会发生哪些变化，会分泌哪些物质，都形成了定式。并且，食物从口腔到胃，再到小肠、大肠等，对人体产生不同的刺激，也会引起不同的反应。假如将食物吃进胃里后又吐出来，业已形成的人体机能就会被打破，这会对身体造成很多危害。此外，频繁催吐尤其是插管催吐，还容易导致咽喉、食管、胃的机械性损伤，服用药物催吐或导泻，药物的毒副作用还会累积。

并且，这种危害并非仅仅局限于身体，还会存在于精神层面。人类如何认识食物，怎么与食物互动，同样形成了定式，人与食物的和谐关系被破坏，在心理层面也会产生很多不良影响，容易导致厌食症和暴食症等疾病，对于身体和心智都还不成熟的青少年而言，这方面的伤害会更加明显。

用催吐的方式来减肥，坏处显而易见。如何说服靠催吐等不正确方式减肥的孩子，是值得思考的一个问题。就短期而言，要想改变孩子们的审美观，让他们不再过于以瘦为美，恐怕并不现实，因此化解眼前之急，堵不如疏。推出更多科学的减肥方法，并让这些方法触手可及，再引导孩子走向科学的减肥之路，用正确方法满足减肥需求，从而逐渐取代错误的方法，才是比较现实的做法。

就长远而言，则需树立孩子正确的审美观，不仅要让孩子认识到，人并非越瘦越美，过度减肥实在不可取，身体健康要比体型重要得多，切莫为了追求纤瘦而损害健康。还需反思，在孩子成长过程中，家长是否有不当的食物习惯和错误的观念，假如喂养出小胖墩的责任在家长，在改变孩子之前，需要改变的是家长自己，在说服孩子之前，也应确保先说服家长自己。漫画/陈彬