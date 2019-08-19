近日，2019年季节性流感防控策略学术交流会在京召开。本次会议由中华预防医学会主办、赛诺菲巴斯德支持。中华预防医学会副会长杨维中、中国疾病预防控制中心免疫规划高级顾问Lance E. Rodewald、中国疾病预防控制中心传防处副处长李中杰、研究员冯录召等来自各级疾控中心、医疗机构的专家出席会议，专家们再次重申每年接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

中华预防医学会杨维中副会长

中华预防医学会杨维中副会长表示：“《国务院关于实施健康中国行动的意见》重申了慢病管理和流感疫苗防控疫情的重要性，强调要充分认识疫苗对预防疾病的重要作用，优先倡导高危人群在流感流行季节前接种流感疫苗。我们呼吁全民应每年接种疫苗，形成群体免疫屏障，以降低全社会的流感发病率。”

流感，被严重低估的威胁

流感作为一种急性呼吸道传染病，并不仅仅是一场普通的感冒。流感病毒直接侵袭人体的呼吸系统，可引起病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克、弥漫性血管内凝血等多种威胁生命的严重并发症。流感病毒会在每年冬天以一种全新面貌如约而至，引发季节性流行。

一直以来，流感及其并发症被全社会严重低估。世界卫生组织（WHO）估计，全球范围内，每年流感季节性流行可导致65万例死亡，相当于每48秒就有1人因流感死亡。

中国疾病预防控制中心免疫规划高级顾问Lance E. Rodewald博士在报告中介绍，近年来，中国的流感发病率和死亡率总体呈陡峭上升趋势。中国疾病预防控制中心数据显示，仅2019年前5个月，流感上报发病病例已达177万，超过了过去四年的流感上报人数总和。

高危人群预防先行，疫苗接种是关键

中国疾病预防控制中心传防处冯录召研究员在报告中指出，婴幼儿、在校学生、医务工作者、孕妇、慢病患者、60岁以上老年人均是流感高危人群，患病后出现严重疾病和死亡的风险较高。疫苗是流感防控最经济、有效的干预措施，优先推荐高危人群接种。

首都医科大学附属北京儿童医院重症医学科钱素云教授介绍，40%发生严重并发症的儿童在发病前没有任何潜在疾病。要降低重症流感和死亡的发生率，关键在于早诊断早治疗早预防，重视疫苗接种。6月龄-5岁儿童是流感疫苗接种的重点人群，如果家有6月龄以下的婴儿，其家庭成员、看护人员则应及时接种疫苗，为宝宝提供安全放心的看护环境。

然而，流感疫苗的重要性尚未被全社会充分认知。目前中国流感疫苗总覆盖率不足，远远落后于发达国家平均水平。

冯录召研究员认为，国家层面的支持对提升疫苗接种率意义重大，需要大力开展健康教育，强化对流感疫苗接种必要性的认识。此外，应鼓励加强对公费疫苗的投入，推动惠民政策，进一步建设更为方便、可及的疫苗接种服务体系。

高品质疫苗助力中国流感防控

中华预防医学会授予赛诺菲巴斯德“抗击流感科普宣传先锋”

大会现场，中华预防医学会授予赛诺菲巴斯德“抗击流感科普宣传先锋”荣誉称号。赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平表示，赛诺菲巴斯德是唯一在中国投资建厂的外资疫苗企业，在深圳拥有世界级的流感疫苗生产基地。我们致力以先进的生产工艺与严格的质控标准，研发具有广泛保护力的高品质流感疫苗，帮助中国公众预防流感及其严重并发症，挽救更多生命。未来，我们将继续推动中国流感健康教育及防控事业发展，守护广大中国公众的健康旅程。

据了解，目前，我国批准上市的流感疫苗分别为三价灭活流感疫苗和四价灭活流感疫苗。《中国流感疫苗预防接种技术指南（2018-2019）》提示，对可接种不同类型、不同厂家疫苗产品的人群，可自愿接种任一种流感疫苗，无优先推荐。居民可前往所在辖区内的社区卫生服务中心接种点及部分私立医院预约、接种流感疫苗。

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