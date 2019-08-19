业内：打破现有资源短板 共享海外医疗资源

近年来，参与“海外医疗”的人数逐年增加，海外医疗的市场规模持续攀升。数据显示，2012-2017年，我国海外医疗中介服务市场规模呈现快速增长态势。2017年，我国海外医疗中介服务市场规模在45.59亿元左右，2018年预计将达到51亿元。

为推进“一带一路”建设，医疗交流和实践工作，促进海外医疗向全面化发展，人民网·人民健康与中国医疗保健国际交流促进会合作举办2019人民健康海外医疗平台交流博览会，推进“互联网+医疗健康”，搭建海外医疗交流实践平台，助力“健康中国”建设。

依托5G先进科技 共享健康产业上下游资源

相关资料显示，近年来，咨询海外医疗的人数每年都以50%的速度递增。海外医疗中介机构也从此前屈指可数的几家，发展到目前大大小小的成百上千家，海外医疗市场日趋火爆。

中国人保健康股份有限公司副总裁伍立平发言

海外医疗市场的健康发展，免不了保险的保驾护航。中国人保健康股份有限公司副总裁伍立平介绍，商业健康保险将依托我国领先的5G等先进科技，强化科技赋能，共联、共建、共享大健康产业上下游资源，通过建平台、搭生态圈，一方面能够减少疾病发生，控制不合理医疗费用，与健康保险形成协同效应；另一方面，能够更高效、更公平、更精准地配置健康医疗资源，促进健康服务业发展。

“我国以及国际同业的发展经验表明，健康管理已经成为商业健康保险机构的重要业务领域。”伍立平说：“人保健康与产业链的优势服务提供商合作，目前连接了近7000家医院、44万多名医生、15万多家药店，构建了线上线下相结合的服务体系，为客户提供就医服务、药品配送、健康教育等健康管理服务。”

伍立平介绍，未来，商业健康保险机构通过经办基本医保、提供商业补充保障和健康管理服务，将成为健康医疗市场重要的支付方，在推动健康服务供给侧结构性改革方面发挥主力军作用。

突破资源匮乏短板 共享跨境医疗服务

据统计，全球医疗旅游产业产值2000年不到100亿美元，2017年已经飙升到7000亿美元，并且以每年20%的速度保持增长，已经成为全球增长最快的新兴产业之一。据初步统计，2016年，有60多万中国人到境外医疗旅游，其中大约有1/4是去体检的。

联创投资、美国医学博士、高级合伙人李小强发言

联创投资、美国医学博士、高级合伙人李小强认为，目前，我国医疗行业最重要的短板在于高质量资源匮乏。好的医生和围绕好的医生建立起来的高水平的医疗服务体系，主要集中于北京、上海，广州有一部分，其他的二三线城市，高质量的医疗服务就比较匮乏，这也是跨境医疗旅游得以发展的原因。

“中国的跨境医疗是一个方兴未艾的产业，近几年人数呈爆发式增长。”李小强说：“如何规范行业，如何让消费者享受更好的客户体验，是未来必定会遇到的核心的命题和挑战。”

李小强认为，未来的中国，很可能实现从买方向买方+卖方转变。原因在于中国有着得天独厚的旅游资源，拥有大量的医疗资源和医疗机构。同样，顶尖的医疗机构整体的水平达到世界先进水平。如果把服务做好，将来中国有可能像其他一些国家一样，成为卖方的旅游式医疗的巨大的提供方，这对于中国而言是很好的发展机遇。

搭建医疗保健桥梁 共享国际医疗资源

截至2018年年底，我国的社会办医民营医疗机构、民营医院已经发展到了21000家，占到全国医院总数63.5%，其中三级以上规模的社会办医医院已经超过了50家。

中国医院协会民营医院管理分会会长赵淳发言

高速发展的背后，离不开国际交流与国际合作。中国医院协会民营医院管理分会会长赵淳介绍，中国医院协会通过组织海外医疗考察，举办国际医疗论坛，促成中法姐妹医院合作，协助国外医疗机构落地中国等方面的工作，进行了积极引导和推动，尤其是中外医疗同行的交流与合作，与提升医疗品质方面，做了大量的工作。

赵淳介绍，目前不少民营医院社会办医机构与国际医疗同行在学科建设、人才培养、临床科研、运营管理、股权投资等方面建立了广泛深入的合作。其中还有一些医疗机构率先在国际医疗旅游、跨境医疗服务、贸易等方面作了积极探索和尝试。

“我们将在健康中国战略的统一部署下，为社会办医的持续健康、规范发展不断发挥行业协会的重要价值和作用。”赵淳说：“在此，我们也借助本次博览会的平台，向全球的医疗健康同行发出邀请，欢迎你们把国际先进的医疗技术、服务项目、服务理念、运营经验、管理体系引进中国，共建共享中国健康产业的发展红利。我们也将在政策解析、引荐国内合作伙伴、协助优质项目落地、对接国内产业资本等方面为大家提供全方位的帮助和服务。”(欧阳易佳)