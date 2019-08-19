2019智能睡床产业高峰论坛：厘定睡床行业新趋势 纵论睡眠产业新格局

8月17日下午，由全国卫生产业企业管理协会睡眠产业分会主办的“2019智能睡床产业高峰论坛暨智能床垫标准与评定专家委员会工作会议”在北戴河召开。

本届论坛以“智动健康中国，创享美好睡眠”为主题，全国卫生产业企业管理协会睡眠产业分会执行会长汪光亮、美国版《今日家具》主编高单单主持会议，金可儿中国总裁王珏、敏华控股总监李丽荣、安徽鸿润集团常务副总裁夏毅、喜临门总监段鹏征出席论坛并做主题分享。

高单单在“全球智能睡床发展情况”主题演讲时对中美智能睡床产业市场份额的趋势分析、特定功能诉求、痛点用户等方面作了详尽的调查研究与解析。结合国内行业现状与发展前景，她提出：“智能睡床是智能家居的重要入口，其对智慧生活的助推作用不容小觑。国内智慧睡床产业起步虽晚，不过伴随5G时代的到来，语音语义、智能干预等AI技术的成熟，在新技术与智能睡床深度融合下，产品迭代升级、系统生态逐步成熟、用户市场普及率提高将会是大势所趋。”

“2030健康中国行动倡导健康睡眠方式、2019首届全国知晓健康睡眠周成功举行、夜经济政策相继出台、澎湃的智能化趋势都为睡眠经济高速发展起到重要的推动作用。”汪光亮对智能睡床产业未来前景表示了肯定。在此基础上，结合智能睡床和智慧睡床的定义判断，他向与会嘉宾解析了可调式床基、智能床、智能睡床的差异性及界定研究，并从智能睡床的行业现状与对策思考方面阐述了标准化对智能睡床产业发展的促进作用。

在“圆桌对话”中，王珏从消费趋势、睡眠环境、产品智能等级等多维角度，就智能睡床概念定义和消费者教育以及睡眠场景应用技术方面发表了相关看法，他还表示，在中国经济发展的新常态阶段下，整个消费主体越来越重视对美好和品质生活的追求。从需求来说，家居主力消费人群呈现出年轻化、高学历的特征。建议品牌商在规划智能睡床产业布局时，找到适合自身品牌属性、产品定义的战略方向，紧抓目标用户核心需求，不断提高睡床智能标准，优化应用结构，完善质量管理体系，为用户提供个性化、全方位、多层次的睡眠体验。

段鹏征提到，智能睡床核心设计的服务模式，不论在功能定位方面还是技术的研发规划上，都应充分考虑物联网时代产品及用户的多样化场景使用需求，使其更符合业界、消费者对智能睡床定义的直观想象。

最后，在与会专家及行业嘉宾的共同研讨下，汪光亮宣读了《智能睡床标准与评定》的草拟公告及智能睡床标准立项结果并宣告首批智能睡床标准起草工作正式启动。