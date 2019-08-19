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专家呼吁利用大数据和物联网助力呼吸康复治疗

2019年08月19日15:00 来源：人民网-人民健康网

8月16日，第13届301呼吸疾病高峰论坛物联网与康复学术研讨会在解放军总医院召开。

来自解放军总医院第一医学中心、解放军总医院海南医院、北京大学第三医院、航天中心医院、中国医科大学航空总医院、解放军第三〇五医院、战略支援部队特色医学中心等多家医疗机构的专家出席活动，共同探讨如何利用大数据和物联网助力呼吸康复治疗。

我国目前慢阻肺患者约1亿人，约占全世界慢阻肺患者人数的25%。60岁以上人群患病率已超过27％，已经成为仅次于高血压、糖尿病的中国第三大常见慢性病。慢阻肺患者的康复治疗尤为重要。

解放军总医院第一医学中心呼吸内科解立新主任致辞，解放军总医院海南医院呼吸内科副主任医师李玉柱、医学工程保障中心副主任张政波、解放军总医院第一医学中心呼吸内科护师佘英佳等发表主题演讲。

与会专家均表示，院后康复期尽早开展心肺康复可改善运动耐力、健康状态和降低再入院率。但心肺康复的推荐和实施率仍然较低，亟需一种能够对心肺康复训练中的心肺生理参数进行客观量化表达、风险预警、训练效果定量评估，且适合大规模个体化开展的心肺康复训练手段。

专家们对国内外物联网技术在医疗机构及康复领域的应用现状，对未来可穿戴设备、物联网、大数据和人工智能技术在肺康复领域的发展，以及已经取得的科研成就和成果转化情况进行了深入的阐述，并对基于物联网、大数据和人工智能技术研发的心肺康复支持系统进行了试用和讨论。 

(责编：崔元苑、杨迪)


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