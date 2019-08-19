金龙鱼1:1:1舞出好比例 人民广场舞大赛闪耀金陵城

8月14日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛南京站在南京江宁万达广场火热开赛。

开赛第一天的高温天气，并没有减少大家参加比赛的热情，冒着高温，开始了第一天红红火火热热闹闹的广场舞大赛。南京作为一座文化古城，夫子庙、秦淮河、明故宫都记录着南京所经历的故事。人民广场舞大赛的到来，更给这座古老的文化名城增添了动感元素与音乐的韵律。

多多雨曳舞队

南京站的参赛舞队覆盖年龄范围比较广，有四十几岁活力四射的中年人，也有八十几岁依旧精神十足的参赛选手。有很多一支平均年龄在五十岁左右的鬼步舞舞队，队员们都住在一个小区，队员们都是通过跳广场舞的方式认识，以舞会友。尽管舞队组织的时间不长，比赛前的筹备和排练也仅仅只有一个月的时间，平时学舞也是找着网络上的视频进行自学，在排练过程中大家也互相帮助，学的快的帮助学的慢的，跳的好的带跳的不太好的，大家互帮互助，通过广场舞的方式，既锻炼了身体也获得了好多朋友。

月牙湖柔力球队

南京还有不少柔力球舞队来参加此次比赛，柔力球作为一项运动方式现在深受大家的欢迎，通过球拍和球为道具，配合连贯的动作，根据音乐的节奏编排成动作连贯的舞蹈，既具有观赏性也能达到锻炼的效果。据舞队负责人介绍，他们的队员都来自不同的社区，都是偶然间看到柔力球的表演，想要学习柔力球这项运动，才慢慢走到一起的。在未来，他们希望能有更多的人爱上柔力球这项锻炼，让柔力球能够让更多的人知道。

六合手杖操队

除了柔力球舞队外，南京站也有不少手杖操，现场更是有一只全是大叔来参赛的手杖操队，手杖就是以老年人的手杖作为道具，在动作编排上通过利用手杖模仿多种运动，游泳、射击、骑自行车等多种运动。据舞队的负责人介绍，舞队中很多队员家里都有很多琐碎的事情需要处理，但是只要是练舞和排练，队员们克服困难来参加。手杖操不仅仅让他们锻炼身体，更加健康，也让他们的心态更加年轻。

在南京比赛现场还有一支平均年龄73岁的舞队，舞队的队员年轻时候是一起工作的同事，退休之后就聚在一起跳舞，年龄最大的有八十四岁。她们在一起跳广场舞已经有二十年的时间了，阿姨们年轻时候就喜欢跳舞，退休后大家就聚在一起继续跳舞，一直坚持了二十年。据舞队负责人介绍，她们每天早上都要在一起锻炼跳舞，风雨无阻，从早上六点开始，到八点钟结束。正是因为每天都和姐妹们聚在一起跳舞，每天都锻炼身体，每天都有个事情要去做，让她们一直都有着年轻的心态和健康的身体。

俏妹子队

四周艺术团

樱驼花园舞队

作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油至上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展，2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！2019人民广场舞大赛更是我们助力健康事业的延续与落实。也是我们今后坚持一直要做的事，也希望通过我们的渠道、终端，能够向广大老百姓更好地宣传运动精神和健康的生活方式。加油奥运，健康是金。

小编还为大家准备了，人民广场舞大赛专用小程序，

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