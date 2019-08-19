人民网携手腾讯、医渡云打造智能健康产品“人民医典”

8月19日，由人民网、腾讯、医渡云三方共同打造权威健康科普智库——“人民医典”正式上线。“人民医典”将以人民网的权威指导和全媒体渠道支持，以腾讯旗下专业医学科普产品为支撑，借助医渡云大数据、人工智能技术优势，将来自医生的专业医学知识，以通俗易懂的表现形式展现给用户，并通过大数据、人工智能等技术精准匹配用户需求场景，覆盖预防、诊断、治疗、康复等全医疗周期，全面提高大众健康管理能力和健康素养。

“人民医典”签约仪式

2019年，国务院发布《关于实施健康中国行动的意见》，围绕疾病预防和健康促进两大核心，提出15个重大专项行动，促进以治病为中心向以人民健康为中心转变，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。其中实施的“健康知识普及行动”，就是要建立并完善健康科普专家库和国家级健康科普资源库，构建健康科普知识发布和传播机制等措施，鼓励媒体开办优质健康科普节目，动员更多社会力量参与健康知识普及工作，提升全民健康素质。

目前，我国在医疗方面存在着患者看病信息不对称、医疗资源不均衡、科普内容参差不齐等问题，很多医生的临床案例知识也存在不足，也有进一步学习的需求。对此，“人民医典”平台助力“健康中国”建设，致力于打造患者信赖、医生依赖、医院青睐的智能健康产品，服务人民健康事业，服务人民美好生活。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁致辞

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在致辞中表示，健康是个人与家庭的财富，也是国家与社会的财富。实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。现如今，健康知识普及存在医疗信息不对称、专业内容难懂、虚假广告充斥、优质医疗资源稀少等现实问题。人民网将以“内容科技”战略带动，以内容风控为重要抓手，联合专业力量，研发基于人工智能的“风控大脑”，提高对健康领域各种形态的海量信息的把控能力，努力成为互联网空间健康内容的枢纽和闸门，通过制定标准、开展从业人员培训等，推动健康内容行业的良性发展。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生发表致辞

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生认为，互联网是大众获取资讯的首选工具，在推进医学科普的过程中，互联网公司应当承担更大的责任。提升全民健康素养的任务艰巨，医学科普也需要从单体作战，变为向全社会整体联动转变。作为国内互联网专业深度、体系化医学科普的开创者，腾讯医典在与人民网、医渡云的战略合作中，将充分发挥在专业内容和专家资源等方面优势，为公众提供覆盖其生命全周期的高质量科普信息，帮助每个人成为‘自己健康第一责任人’。

医渡云创始人、董事长宫如璟发表主题演讲

医渡云创始人、董事长宫如璟围绕全民健康作主题演讲。他认为，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，相对于被动的治疗，主动预防无疑是最经济、最有效的健康策略。医渡云将长期致力于通过人工智能及大数据等科技手段，提升医疗资源管理服务和配置效率，实现质量更高的绿色医疗。作为“人民医典”的战略合作方，医渡云将充分发挥技术优势，助力推进“互联网+精准健康科普”在医院实际临床场景中的应用。

发布会中，人民网依托自身五大价值优势搭建电子健康平台——人民医典正式上线。平台将充分发挥互联网+医疗健康的积极作用，以全面、体系化、有深度的科普内容为支撑，为广大百姓提供一个可持续、可信赖、可看懂的健康知识智库。

据悉，人民医典将致力于构建一个惠及广大民众的权威互联网医学科普平台。将来自医生的专业医学知识，以通俗易懂的表现形式展现给用户，包括图文、短视频、直播课程等富媒体形式，并通过大数据、人工智能等技术精准匹配用户需求场景，覆盖预防、诊断、治疗、康复等全医疗周期，全面提高大众健康管理能力和健康素养。

本次战略合作中，人民网、腾讯医典、医渡云达成共识，未来三方将围绕“人民医典”IP联合进行新媒体推广。三方发挥各自的传播优势、资源优势对“人民医典”的品牌和内容进行推广，在人民网全媒体平台、人民健康全媒体平台、全国公立医院相关平台、腾讯系内容生态平台，致力成为互联网医学科普传播的中枢，为数亿互联网用户带来可信赖健康科普。

同时，人民医典还将依托医渡云广泛的医疗机构渠道优势，与医院微信公众号等信息化平台打通。通过泛媒体全触达，以及医院垂直渠道互为补充，为公众提供维护全周期健康和防控重大疾病的科普知识，为健康中国战略实施贡献力量。