选择未来的伴侣是人生的重大决定，美丽的外表、共同的爱好,能让你坠入爱河，却未必能让两人走得长远。那么，在选择伴侣时，最应该注重的品格是什么呢？美国心理学家福瑞斯特·塔利博士总结出好伴侣的九大品格，帮助大家透过外表，找到最适合自己的那一位。

1.自信。如果伴侣不够自信，经常要与极度的不安全感做斗争，不断向你寻求安慰，就会给你们的关系带来很大压力。而一个自信的人，不会总要求伴侣来安慰，相反，会表现出更多的信任和亲密。

2.慷慨。天性慷慨的人一般都不会以自我为中心。如果你想找一个可以共同分享人生经历的伴侣，而不是找一个时时处处想做主角的人，那就找一个慷慨的人。

3.谦虚。如果婚姻中没有谦虚，就缺少了很多优雅。谦虚能让人看到自己的不足和对方的长处。虚怀若谷，也就懂得了包容与忍耐。

4.幽默。“世界上没有比笑声和幽默感更让人不可抗拒的了。”没有人愿意和不苟言笑的人走过人生旅程，也不希望自己每天早晨起来看见伴侣一副阴郁的表情。找一个幽默的人，生活的快乐也更多。

5.宽恕。宽恕可以让人放下过去，让生活更轻松，就像定时清理壁橱和房间一样整理大脑。而缺乏宽恕，意味着要背负着思想的重担前行，让生活越来越沉重。

6.诚实。拥有诚实的品质可以为婚姻打下信任的基础。诚实能够让夫妻共同面对问题，而不是试图掩盖矛盾或危机。

7.忠诚。在任何有风险的关系中，忠诚都是一种美德，比如战场上，商业合作中，还有婚姻中。传统的婚姻誓词中，有“要忠诚于他/她，直到永远。”如果誓言变成，“在好日子里，我选择忠诚，困难的日子……就看着办吧！”谁还愿意走进婚姻呢？因此，忠诚是婚姻的基石。

8.责任感。有些人认为，责任感是老派的品质，不属于这个时代。这样的想法大错特错。责任感是成熟的标志。在婚姻中，总会有出现困难和冲突的时候，会有对伴侣的爱和渴望暂时消退的时候，在这些困难时期，责任感驱使我们善待伴侣，因为责任感已经超越了情感和吸引力。强烈的责任感是抵御变化无常的情感堡垒。

9.勇气。我们每个人都有可能经历心痛、挫折、焦虑等， 这时，没有勇气的人会被恐惧所掌控。勇气不会帮你消除恐惧，但它可以帮助你战胜恐惧，继续前行。

当然，寻找伴侣是双向的行为，当我们用这些品质来衡量对方时，别忘记也用这些标准来鞭策自己，不断进步。