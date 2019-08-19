身患慢病，骨折愈合慢

受访专家：西安市红会医院骨创伤医院下肢病区主任 李 忠

随着生活节奏的加快、人口的老龄化，骨折已经成为常见病。“骨折多久能够愈合”“什么时候能恢复正常生活和工作”等，都是骨折患者最关心的问题。

俗话说“伤筋动骨100天”，其实并不是所有骨折都需要“100天”才能长好。小孩子青枝骨折1个月左右就可以长好；成年人锁骨骨折6周左右就可以达到临床愈合，股骨干骨折可能需要10~12周左右才能长好。老年人股骨颈骨折可能卧床半年都不一定能长好。美国食品和药品管理局提出建议：如果骨折在9个月后还没有愈合，并且没有进一步愈合的倾向，就需要及时就医进行干预了。

西安市红会医院骨创伤医院下肢病区主任李忠告诉《生命时报》记者，骨折愈合是一个复杂的过程，骨折愈合的快慢，与多种因素有关。1.年龄：人越年轻，骨折越容易愈合。2.骨折的部位和类型：股骨颈骨折、距骨骨折、舟状骨骨折等，由于骨折部位血供较差，愈合比较困难；如果骨折为斜形或螺旋形，骨折断端接触面相对横行骨折较大，通常愈合也比横行骨折更为顺利。3.软组织损伤程度：软组织损伤程度轻的，骨折愈合相对顺利；开放性骨折的周围软组织损伤重，骨膜破坏范围较大，骨折愈合较为困难，甚至可能发生骨不连、骨感染。4.治疗方式：骨折后如果复位不到位、固定不牢固或功能锻炼过早，也会影响骨愈合。

除此之外，骨折愈合不良也可能是疾病造成的。李忠说，患者如果患有糖尿病、甲状腺功能减退、恶性肿瘤、钙磷代谢紊乱、肥胖、营养不良等全身疾病，就会对骨折愈合进程有很大影响。特别是糖尿病，老年骨折患者合并糖尿病的比例很高。糖尿病患者的骨折愈合速度会比健康人慢很多，因此这类患者应坚持接受正规的药物或胰岛素治疗，合理饮食、控制血糖，才能保证骨折的顺利愈合。如果正在服用的某些药物可能影响骨折愈合，应该由骨科和专科医生一起权衡利弊，在药物和剂量上作出调整。长期服用免疫抑制药、类固醇激素等药物者，尤其不能擅自盲目停药或改服其他药物。

专家提示，发生骨折后，患者千万不要听信“神医偏方”，应该第一时间前往正规医院接受治疗。患者要告诉医生自己的受伤过程以及是否合并其他疾病。为了更早康复，骨折患者要合理安排作息时间；戒烟忌酒，合理膳食，均衡营养。特别不要盲目进食肉骨头等各种大补食物，也不要偏食，既要进食肉、蛋、奶等富含蛋白的食物，也要多吃新鲜水果、蔬菜。卧床的患者还应该多饮水、多排尿，预防泌尿系感染的发生。（记者 李珍玉）