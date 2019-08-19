常喝清肠茶，“黑”了肠子还易依赖

李女士便秘有2年多了，平时习惯在药店买泻药帮助排便，没想到不久前在医院被诊断为结肠黑变病。接诊她的广州市第一人民医院消化内科主治医师李鹰飞说，李女士的病因很可能是她连续喝了2年的清肠茶中含有的蒽醌类药物。据了解，目前市面上不少泻药、清肠茶、排毒茶等，都含有蒽醌类药物，长期大量服用不仅会令结肠变黑，还会让人产生依赖。

长期大量用蒽醌类药，结肠变黑还产生依赖

李鹰飞介绍，在肠镜下观察，正常的结肠黏膜就像口腔黏膜一样是淡红色的，看起来光滑平坦。而结肠黑变病的肠黏膜色泽为棕色、褐色甚至黑色，有豹纹、蛇皮一样的条状纹。

李鹰飞解释，结肠黑变病在医学上被认为是结肠壁的吞噬细胞吞噬了褐色素样物质，导致肠壁色素沉着。李女士出现结肠黑变病有以下两个病因：一是长期便秘，二是长期大量服用蒽醌类泻药，而蒽醌类药物导致了结肠黑变病。

李鹰飞提醒，蒽醌类泻药在药店里很常见，“例如番泻叶、大黄、芦荟、决明子、果导片等，还有常见的中成药，例如麻仁丸、减肥保健茶、牛黄解毒丸等，都含有蒽醌类药物等成分。这类药物会刺激肠道黏膜内吞噬细胞吞噬大量色素，沉着在肠道黏膜内，引起黏膜黑变。”

滥用蒽醌类泻药，不仅会导致结肠变黑，还会导致肠道对蒽醌类药物的依赖。一方面，肠道对这类泻药的刺激敏感性越来越低，如果不使用这类泻药，患者就无法正常排便。另一方面，长期使用此类药物，患者结肠壁会越来越松软无力，最终结肠运动变得很微弱，几乎不能排便。因此，对药物的依赖越来越厉害。

治疗便秘，不被吸收的泻药更安全

李鹰飞建议，对于长期服用蒽醌类泻药者，应该尽早停用。广告上有很多各类排毒、养颜、通便的产品，大众对这些产品的具体成分往往不清楚，不要盲目相信。

假如发生结肠黑变病，患者也不必过分担心，结肠黑变病是一种良性病变，患者一般有便秘、排便困难、腹胀等非特异性的症状，病情往往是在肠镜检查时发现，“其实在消除致病因素，停止使用蒽醌类泻药，多数情况可以逆转，不需要特殊治疗。”

那么要改善便秘症状，有什么更好的方法呢？李鹰飞建议，要养成健康的生活习惯，多吃富纤维食物，多喝水多吃蔬菜，每日保持适量的体育锻炼，养成定时排便的习惯。

对于顽固性便秘患者，建议使用复方聚乙二醇电解质散等容积性泻药、乳果糖等高渗性泻药或是外用开塞露等润滑性泻剂，因为这类泻药不被吸收，不会对结肠壁神经细胞造成损害，而是通过吸纳水分，使肠道内容物体积增加，软化大便使大便易于排出，是安全的缓泻剂，可长期使用，不产生耐药性。

“治疗便秘，最好在专业医生的指导下进行治疗，以避免器质性病变导致的便秘，延误病情的诊治。”李鹰飞最后提醒说。