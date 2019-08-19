边唱儿歌边推拿，这位儿科医生不一般！

“我有一只小毛驴，我从来也不骑，有一天我心血来潮骑着去赶集……”，唱儿歌的不是幼儿园的老师，而是全国最大的小儿推拿科的主任邱丽漪。

早上7：40分，在北京按摩医院儿科邱主任的诊室里已经排满了患儿与家属，其中山西、云南、河北保定的三位患儿家属告诉记者，为了给孩子做推拿治疗还在医院附近租了房子，因为在其他地方，孩子的病治不了！

小儿臂丛神经损伤，是出生时因臂丛神经受损导致的一种疾病，常见的表现就是孩子的胳膊没有知觉，不会动。“把她的胳膊放到身上，自己就滑下来，我们刚来邱主任这时胳膊一点也不能动，你看现在简单的抓、挠都会了”，一位两岁女孩的妈妈脸上堆着笑容对记者说到，“我们是在上海华山医院做的手术，后来又通过病友群，慕名找到邱主任这里的，还真是找对人了”。

北京按摩医院儿科是治疗小儿臂丛神经损伤的国家十二五重点专科，通过有的放矢地对孩子进行针灸、特定手法推拿，临床效果非常明显。邱主任门诊上百分之四十的孩子都是来看这个病！

小儿斜颈，俗称歪脖子，也是比较棘手的儿童骨科病。“一般是由于胎儿在子宫里长时间保持一个姿势导致颈部肌肉出现包块和痉挛所致，用手一摸几乎都能摸到孩子的脖子处有一个硬疙瘩，一岁以内发现通过按摩基本都可以消除，如果一岁以上才发现可能就得借助外科手术了”，邱主任提醒，“所以说这个病越早治疗越好，我们这接诊最小的患者出生18个小时就来了”。

“来让阿姨看看手上有没有小虫子”，邱主任一边说一边顺势将这位两岁小男孩的手腕压在了脉枕上，“他挑食吗，大便怎么样，爱出汗吗，脾气怎么样?”

原来，这位小朋友最近个子长了但体重没跟上，邱主任笑问你怎么光吃不长肉呢，然后告诉家长，他有点阴虚气滞所以脾气有点急，可以贴两次皮内针，健健脾，贴两个中药穴贴敛敛汗，他爱出汗，出汗也消耗热量。

“邱主任，贴皮内针疼吗?”“就像小蚊子叮一下似的，不疼的，明天早上您自己给他揭掉就行，晚上回去可以洗澡，这个胶布很结实，睡觉不会蹭掉的，放心”。说完，便大步流星地走到针灸室，一位六岁左右言语功能障碍的小男孩，在这里等候她多时了，此时已经是中午12点40分。

北京按摩医院儿科，一共有两栋门诊楼，40位儿科医务工作者不仅接门诊几乎还要亲自为患儿进行推拿按摩，每天要接诊1000多位患儿，邱主任说，“我们必须得脚下踩着风火轮”。

“孩子生病家长都比较焦躁，孩子情绪也紧张，儿科医生不仅要有哄孩子的十八般武艺，还得要精练按摩手法”，邱主任说，“有些孩子做推拿时会哭，可能是医生的手法不够柔和，我们平时都要练习一下手上的功法，把手上的关节活动开，给患儿做按摩时，手够柔软力度又够深透，孩子也不觉得疼，这样效果才最好”。（记者 林敬 ）