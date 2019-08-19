第二届中阿卫生合作论坛在京举办

人民网北京8月19日电 近日，第二届中阿卫生合作论坛在京召开。本届论坛由国家卫生健康委员会与阿拉伯国家联盟（以下简称“阿盟”）联合举办。阿盟21个成员国代表、驻华使节、国际组织等约180人参会。

围绕“深化中阿卫生合作，共筑健康丝绸之路”主题，来自中国和阿盟成员国、阿盟秘书处的代表就中阿卫生政策研究与交流、重大疾病防控、传统医药合作、医疗机构间的技术交流等议题进行了深入交流，共同探讨未来中国和阿盟国家的健康挑战和应对策略。

阿盟助理秘书长海伊法·葛赞里在致辞中简要回顾了中阿卫生合作情况，希望双方继续巩固和扩大这一合作。

国家卫生健康委员会主任马晓伟指出，“中阿双方要以实现联合国可持续发展议程为目标，开展全面和深入的合作，推动中国和阿盟国家实现遏制和消除重大传染性疾病，维护卫生安全，加强卫生体系建设，实现高质量和可持续的全民健康覆盖。特别是要加强双方公共卫生机构在疾病监测、预警和应急机制建设和能力建设方面的合作，促进突发公共卫生事件的信息通报、信息共享，开展实验室能力建设，提高共同应对地区和全球突发公共卫生事件、维护卫生安全的能力。”

摩洛哥卫生大臣阿纳斯·杜卡利代表阿盟成员国卫生部门感谢中方组织召开此次卫生合作论坛。他指出中阿卫生合作历史悠久，成效显著。

论坛通过了《中国－阿拉伯国家卫生合作２０１９北京倡议》，表示双方将加强健康战略、政策、行动和项目对接，携手推进“中阿健康丝绸之路”建设。（实习生阮玲霞）